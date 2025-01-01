Спектакли, которые стоит увидеть: «Парадоксы» Суджон Кима и «Бар.око» Лоранда Захара

«Парадоксы» – новая работа корейского хореографа Суджон Ким для танцевальной компании «Каннон Данс». Этот спектакль исследует сложные противоречия, возникающие в жизни и творчестве человека, такие как личные страдания и творческие достижения, общественный успех и личное одиночество. Зрители смогут насладиться музыкой великих композиторов, таких как П.И. Чайковский, Ник Кейв, Маарья Нуут и Данхейм.

Суджон Ким о своей работе

Суджон Ким делится своими размышлениями: «Эта постановка отражает парадоксальную, своеобразную часть моей картины мира». В спектакле исследуются следующие парадоксы:

Призываем зрителей мыслить нестандартно и избавиться от привычных стереотипов. Парадокс искусства: Жизнь художника полна боли и испытаний, однако именно это делает искусство бесценным.

Продолжительность спектакля: 25 минут.

Работа Лоранда Захара

Лоранд Захар, опытный хореограф и педагог из Венгрии, представляет свой спектакль-памфлет, который отражает гротескное зеркало современного общества. «Звуковой основой спектакля является музыка барокко, которая не теряет актуальности и сегодня», - комментирует Захар. Его цель – создать микс из юмора и меланхолии, показать хаос на границе реальности и идеального мира.

Захар – признанный мастер, который работал с известными хореографами и танцовщиками, а его постановки были представлены по всему миру. Некоторые из его работ включают «Микрокосмос», «Транзит» и «Жар-птица».

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта.