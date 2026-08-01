Барокко в сиянии свечей во дворе старинной церкви

Ждём вас на концертах Первого фестиваля «Музыкальное лето в церковных двориках»! Концерты проходят в атмосферных пространствах трёх католических храмов Санкт-Петербурга с богатой историей: Храме Матери Божией Лурдской, Храме Посещения Девой Марией Елизаветы и Храме Святого Антония Чудотворца.
Каждое воскресенье в 20:00 в обновлённом дворике Храма Матери Божией Лурдской выступают лучшие музыканты. Летним вечером здесь будет звучать музыка разных стран и эпох — от средневековья до современности.
Храм Матери Божией Лурдской находится в Ковенском переулке и представляет собой уникальный уголок Петербурга, пронизанный истинно французской атмосферой. Император Николай II дал разрешение французской общине построить церковь 19 октября 1898 года, и в 1909 году храм, задуманный в южнофранцузском романском стиле, был возведён по проекту архитектора Леонтия Бенуа.
Это единственный в Петербурге католический приход, который не закрылся в советский период благодаря своей приписке к французскому посольству. В 1966 году храм посетил генерал де Голль, и для этого визита Ковенский переулок был заасфальтирован за одну ночь и украшен клумбами.
Под бархатным покровом наступающего вечера, озарённого нежным мерцанием свечей, своё искусство представит ансамбль флейт Flute Masters. Концерт станет данью блистательной эпохе барокко, где каждая нота наполнена виртуозной элегантностью.
В программе вечера — изысканный букет шедевров, среди которых выдающиеся произведения Антонио Вивальди, включая знаменитые «Времена года». Это философское отражение круговорота жизни будет дополнено такими известными работами, как «Аллилуйя» из «Мессии» Генделя и Канон Пахельбеля.
Яркие акценты концерта составят произведения Телемана и известная «Шутка» Иоганна Себастьяна Баха. Не обойдётся и без французской ноты — будут исполнены сочинения Жозефа Бодена де Буамортье и «Испанские Фолии» Марена Маре. В этот вечер музыка соединит эпохи, подарив зрителям возможность прикоснуться к вечной красоте и величию барокко!
В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты в смартфоне в виде файла или скриншота, либо заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.