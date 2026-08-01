Барокко в сиянии свечей во дворе старинной церкви

Музыкальное лето в церковных двориках

Ждём вас на концертах Первого фестиваля «Музыкальное лето в церковных двориках»! Концерты проходят в атмосферных пространствах трёх католических храмов Санкт-Петербурга с богатой историей: Храме Матери Божией Лурдской, Храме Посещения Девой Марией Елизаветы и Храме Святого Антония Чудотворца.

Каждое воскресенье в 20:00 в обновлённом дворике Храма Матери Божией Лурдской выступают лучшие музыканты. Летним вечером здесь будет звучать музыка разных стран и эпох — от средневековья до современности.

Храм Матери Божией Лурдской

Храм Матери Божией Лурдской находится в Ковенском переулке и представляет собой уникальный уголок Петербурга, пронизанный истинно французской атмосферой. Император Николай II дал разрешение французской общине построить церковь 19 октября 1898 года, и в 1909 году храм, задуманный в южнофранцузском романском стиле, был возведён по проекту архитектора Леонтия Бенуа.

Это единственный в Петербурге католический приход, который не закрылся в советский период благодаря своей приписке к французскому посольству. В 1966 году храм посетил генерал де Голль, и для этого визита Ковенский переулок был заасфальтирован за одну ночь и украшен клумбами.

Концерт ансамбля Flute Masters

Под бархатным покровом наступающего вечера, озарённого нежным мерцанием свечей, своё искусство представит ансамбль флейт Flute Masters. Концерт станет данью блистательной эпохе барокко, где каждая нота наполнена виртуозной элегантностью.

В программе вечера — изысканный букет шедевров, среди которых выдающиеся произведения Антонио Вивальди, включая знаменитые «Времена года». Это философское отражение круговорота жизни будет дополнено такими известными работами, как «Аллилуйя» из «Мессии» Генделя и Канон Пахельбеля.

Яркие акценты концерта составят произведения Телемана и известная «Шутка» Иоганна Себастьяна Баха. Не обойдётся и без французской ноты — будут исполнены сочинения Жозефа Бодена де Буамортье и «Испанские Фолии» Марена Маре. В этот вечер музыка соединит эпохи, подарив зрителям возможность прикоснуться к вечной красоте и величию барокко!

Программа концерта

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — «Аллилуйя» из оратории «Мессия» HWV 56

Георг Филипп Телеман (1681–1767) — Концерт до мажор: Grave – Allegro – Adagio – Vivace

Антонио Вивальди (1678–1741) — «Весна» из цикла «Времена года»

Концерт «Щегленок» RV 428 op. 10 № 3

Жозеф Боден де Буамортье (1689–1755) — Концерт ми минор

Концерт до мажор

Концерт ля минор

Марен Маре (1656–1728) — «Испанские Фолии»

Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Канон и Жига

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — «Шутка»

Важно знать

В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты в смартфоне в виде файла или скриншота, либо заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.