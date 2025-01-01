Барокко в норвежских фьордах

Путешествие сквозь века: Концерт европейской духовной и классической музыки

Приглашаем вас в уникальное музыкальное путешествие, которое охватит тысячу лет европейской духовной и классической музыки. Программа предпоследнего концерта этого сезона удивительным образом сочетает различные музыкальные пласты, создавая незабываемую атмосферу.

Программа концерта

Концерт откроется древней григорианской секвенцией святому Олафу «Lux illuxit laetabunda». Эта секвенция прославляет святого Олафа — короля-мученика и покровителя Норвегии. Легенда о святом Олафе сплотила Скандинавию и продолжает сиять символом мужества и веры. Интересно, что день его литургической памяти отмечается 29 июля.

Святой Олаф также имеет исторические связи с Россией. Церковь Святого Олафа в Новгороде, построенная в XI веке, стала важным местом поклонения после его канонизации в 1030 году. Его культ способствовал укреплению связей между скандинавскими и славянскими народами.

Музыка эпохи барокко

В сердце программы звучит музыка эпохи барокко, охватывающая географическое разнообразие — от Германии до Франции и Италии. Северо-немецкое барокко будет представлено произведениями Векмана и Шайдемана. Особый интерес вызывает норвежская духовная песня на греческий текст «Kyrie».

Французский барокко-театр оживает в изящном турецком марше великого оперного мастера Жана-Батиста Люлли, а также в томной арии Ламбера и проникновенных «Человеческих голосах» гениального гамбиста Марена Маре. Музыка семьи Бахов будет представлена творчеством Иоганна Себастьяна и его дяди Иоганна Христофа.

Конечно, всех порадует и знаменитый канон ре мажор Иоганна Пахельбеля, который завершит этот музыкальный вечер.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое обещает оставить незабываемые впечатления!