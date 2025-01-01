Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель

Уникальный концерт в исполнении ансамбля "Les Moscovites"

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, который подарит ансамбль "Les Moscovites". В программе прозвучат знаменитые произведения великих композиторов эпохи барокко:

А. Вивальди - "Времена года"

- "Времена года" И. С. Бах - Сюита для флейты си минор

- Сюита для флейты си минор Ария из Сюиты ре мажор

Концерт для гобоя и скрипки до минор

Г. Ф. Телеман - Концерт для флейты и блокфлейты ми минор

- Концерт для флейты и блокфлейты ми минор Г. Ф. Гендель - Фрагменты из цикла "Музыка на воде"

Зрители смогут насладиться произведениями Баха, Вивальди и Генделя в уютной атмосфере зала на Плющихе, окруженного тысячами свечей. Это создает неповторимое настроение и позволяет полностью погрузиться в мир музыки.

Ансамбль "Les Moscovites" исполняет музыку на исторических инструментах, что помогает слушателям перенестись в эпоху барокко. Каждое произведение звучит так, как оно было задумано в своем времени, возвращая нас к первоисточнику классического искусства.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и ощутить всю магию барочной музыки в живом исполнении!