Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, который подарит ансамбль "Les Moscovites". В программе прозвучат знаменитые произведения великих композиторов эпохи барокко:
Зрители смогут насладиться произведениями Баха, Вивальди и Генделя в уютной атмосфере зала на Плющихе, окруженного тысячами свечей. Это создает неповторимое настроение и позволяет полностью погрузиться в мир музыки.
Ансамбль "Les Moscovites" исполняет музыку на исторических инструментах, что помогает слушателям перенестись в эпоху барокко. Каждое произведение звучит так, как оно было задумано в своем времени, возвращая нас к первоисточнику классического искусства.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и ощутить всю магию барочной музыки в живом исполнении!