Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель
Билеты от 1000₽
Киноафиша Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель

Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт в исполнении ансамбля "Les Moscovites"

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, который подарит ансамбль "Les Moscovites". В программе прозвучат знаменитые произведения великих композиторов эпохи барокко:

  • А. Вивальди - "Времена года"
  • И. С. Бах - Сюита для флейты си минор
  • Ария из Сюиты ре мажор
  • Концерт для гобоя и скрипки до минор
  • Г. Ф. Телеман - Концерт для флейты и блокфлейты ми минор
  • Г. Ф. Гендель - Фрагменты из цикла "Музыка на воде"

Зрители смогут насладиться произведениями Баха, Вивальди и Генделя в уютной атмосфере зала на Плющихе, окруженного тысячами свечей. Это создает неповторимое настроение и позволяет полностью погрузиться в мир музыки.

Ансамбль "Les Moscovites" исполняет музыку на исторических инструментах, что помогает слушателям перенестись в эпоху барокко. Каждое произведение звучит так, как оно было задумано в своем времени, возвращая нас к первоисточнику классического искусства.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и ощутить всю магию барочной музыки в живом исполнении!

Купить билет на концерт Барокко при свечах. Бах. Вивальди. Гендель

Помощь с билетами
Ноябрь
22 ноября суббота
19:30
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 декабря в 19:30 Руки вверх!
от 990 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
25 ноября в 19:30 StandUp & Action
от 890 ₽
Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном
12+
Классическая музыка
Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном
12 октября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше