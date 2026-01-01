Барокко. Начало
Барокко. Начало

Барокко. Начало

Возраст 6+
О концерте

Звуки барокко в Концертном зале Зарядье

Узнайте о богатстве музыкального наследия раннего барокко, присутствующего в новых аранжировках известных произведений. В этом спектакле на сцене звучат шедевры таких композиторов, как Кастелло, Шмельцер, Санз и многих других.

Программа вечера

  • Кастелло — Sonata prima à sopran solo
  • Шмельцер — Sonatae unarum fidium: Sonata Seconda
  • Санз — Canarios
  • Муффат — Соната ре мажор
  • Маттейс — Фантазия ля минор
  • Эклс — The Mad Lover
  • Бибер — Соната для скрипки и бассо континуо № 5 ми минор, C. 142
  • Пиччинини — Токката

Это уникальное представление знакомит зрителей с выдающимися работами композиторов, которые внесли неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры. Мастера барокко создали удивительные звуковые миры, которые по-прежнему вдохновляют и волнуют слушателей.

Не упустите возможность прикоснуться к этому музыкальному наследию и насладиться вечеринкой, наполненной мелодиями, изысканными гармониями и эмоциональной глубиной!

Сентябрь
10 сентября четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

