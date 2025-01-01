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Барокко и немецкий романтизм: орган и голос
Билеты от 600₽
Киноафиша Барокко и немецкий романтизм: орган и голос

Барокко и немецкий романтизм: орган и голос

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в соборе: Ирина Красная и Цырена Болотова

Лауреаты международных конкурсов, Ирина Красная (орган) и Цырена Болотова (меццо-сопрано), приглашают вас на незабываемый концерт, который пройдет в потрясающей акустике собора. В этот вечер вы сможете насладиться музыкой, полную возвышенных и глубоких чувств, идеально подходящей для этого уникального пространства.

Программа концерта

Концертная программа проведет слушателей от романтических шедевров прошлого к духовным откровениям И. С. Баха и пронзительной чувственности К. Монтеверди. Обладательница бархатного лирического меццо-сопрано, Цырена Болотова, в сопровождении органа, станет центром этого музыкального погружения.

Композиторы в программе

  • И. С. Бах
  • И. Брамс
  • Ф. Мендельсон
  • М. Регер
  • К. Монтеверди

Величие исторического органа

Большой исторический орган собора предстанет во всем своем величии как солист, создавая богатое звуковое пространство и становясь чутким партнером для голоса. Это уникальная возможность услышать редкие музыкальные произведения в исполнении талантливых музыкантов.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и эмоций в исполнении выдающихся исполнителей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 600 ₽

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