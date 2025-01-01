Барокко и немецкий романтизм: орган и голос

Музыкальный вечер в соборе: Ирина Красная и Цырена Болотова

Лауреаты международных конкурсов, Ирина Красная (орган) и Цырена Болотова (меццо-сопрано), приглашают вас на незабываемый концерт, который пройдет в потрясающей акустике собора. В этот вечер вы сможете насладиться музыкой, полную возвышенных и глубоких чувств, идеально подходящей для этого уникального пространства.

Программа концерта

Концертная программа проведет слушателей от романтических шедевров прошлого к духовным откровениям И. С. Баха и пронзительной чувственности К. Монтеверди. Обладательница бархатного лирического меццо-сопрано, Цырена Болотова, в сопровождении органа, станет центром этого музыкального погружения.

Композиторы в программе

И. С. Бах

И. Брамс

Ф. Мендельсон

М. Регер

К. Монтеверди

Величие исторического органа

Большой исторический орган собора предстанет во всем своем величии как солист, создавая богатое звуковое пространство и становясь чутким партнером для голоса. Это уникальная возможность услышать редкие музыкальные произведения в исполнении талантливых музыкантов.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и эмоций в исполнении выдающихся исполнителей!