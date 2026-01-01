Спектакль Барокко-гала

Барокко-гала в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского рад анонсировать балетное шоу «Барокко-гала». Это уникальное событие представит сочетание классических номеров и современных интерпретаций барокко-стиля.

Выдающиеся исполнители

В программе примут участие ведущие артисты театра, что обещает сделать каждый номер по-настоящему незабываемым. Любители балета и поклонники музыкального театра найдут здесь что-то по душе.

Неповторимая атмосфера

«Барокко-гала» подарит зрителям возможность насладиться не только великолепной хореографией, но и атмосферой эпохи барокко, которая потрясала своей роскошью и изяществом.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события в мире театрального искусства!