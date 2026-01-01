Оповещения от Киноафиши
Барокко-гала
Киноафиша Барокко-гала

Спектакль Барокко-гала

6+
Возраст 6+

О спектакле

Барокко-гала в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского рад анонсировать балетное шоу «Барокко-гала». Это уникальное событие представит сочетание классических номеров и современных интерпретаций барокко-стиля.

Выдающиеся исполнители

В программе примут участие ведущие артисты театра, что обещает сделать каждый номер по-настоящему незабываемым. Любители балета и поклонники музыкального театра найдут здесь что-то по душе.

Неповторимая атмосфера

«Барокко-гала» подарит зрителям возможность насладиться не только великолепной хореографией, но и атмосферой эпохи барокко, которая потрясала своей роскошью и изяществом.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события в мире театрального искусства!

Купить билет на спектакль Барокко-гала

Март
28 марта суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

