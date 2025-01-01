Барная КИНОмиля!

Летний фестиваль КИНОбархоппинга в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальное событие — Летний фестиваль КИНОбархоппинга! Это отличная возможность погрузиться в барную культуру и познакомиться с новыми заведениями нашего города.

Маршрут по 13 барам

Мы подготовили для вас увлекательный маршрут, который включает 13 баров Новосибирска. В каждом из них вы сможете попробовать уникальные напитки, вдохновленные кинотемой. Не упустите шанс насладиться атмосферой и вкусами, которые созданы специально для нашего фестиваля!

Как участвовать

Каждый участник получит буклет с картой баров и бланком для отметок. В каждом баре вам поставят специальную отметку, подтверждающую ваш визит. Пройдите по всем точкам маршрута и получите возможность выиграть ценные призы от организаторов!

Специальные коктейли и настойки

В рамках фестиваля вы сможете попробовать уникальные коктейли и настойки, которые были разработаны специально для этого события. Это не только отличный способ отдохнуть, но и возможность открыть для себя новые вкусы и сочетания.

Важные даты

Фестиваль стартует 8 августа в 20:00. Подведение итогов и розыгрыш призов состоится 10 августа в 22:00 в руинпабе «Типография». Не забудьте собрать все отметки и прийти на финал!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события — ждём вас на Летнем фестивале КИНОбархоппинга!