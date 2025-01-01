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Бармалей
Киноафиша Бармалей

Спектакль Бармалей

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Бармалей» в Театре эстрады им. Аркадия Райкина

Восторг и зрелищность

Приготовьтесь к настоящему подарку от театра — спектаклю «Бармалей», который станет настоящим событием для ценителей жанра и всех, кто ждет зрелищности и захватывающего действия. Эта постановка обещает не только яркие эмоции, но и множество приятных открытий.

Знакомые герои и музыкальное волшебство

Герои, знакомые с детства, вновь окажутся перед зрителями в новой интерпретации. Музыкальные темы, созданные гениальным композитором Георгием Фиртичем, зададут спектаклю живой и безудержно весёлый ритм. Как отметил режиссёр И. Архипов, «что главное в мюзикле? Конечно, музыка. Одновременно с литературным источником нас вдохновил знаменитый мультфильм Давида Черкасского „Доктор Айболит“, в котором звучат великолепные музыкальные произведения Георгия Фиртича. Эти произведения, хоть и незаслуженно забытые сегодня, вернутся на сцену».

Музыка и импровизация

Каждая композиция Фиртича — это целый мир эмоций, характерных и завершённых, написанных специально для сцены. Эти музыкальные произведения предоставляют богатый материал для актерских импровизаций. В сочетании со сказками Корнея Чуковского спектакль обретает искренность и заводной настрой.

Не пропустите возможность стать частью этой волшебной истории, которая оживит классические образы и музыкальные шедевры на сцене театра.

Режиссер
Илья Архипов
В ролях
Сергей Шалагин
Сергей Ленков
Луиза Губиева
Анастасия Пижель
Варвара Шалагина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
11:00 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 16:00 от 400 ₽

Фотографии

Бармалей Бармалей Бармалей Бармалей

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