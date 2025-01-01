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Киноафиша Бармалей против Айболита

Спектакль Бармалей против Айболита

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочное противостояние: «Доктор Айболит» на сцене Челябинского театра кукол

В этом весёлом и динамичном спектакле есть всё, что так любят дети: погони, приключения, плавание к далекой земле, кораблекрушение и многое другое. Зрители смогут насладиться увлекательным путешествием, полным неожиданных поворотов и ярких событий.

История о добре и зле

Знаменитая история о противостоянии доброго звериного доктора Айболита и коварного разбойника Бармалея рассказывается с интонациями искромётного юмора и иронии. В этом спектакле Бармалей предстаёт не так страшным и злым, как бестолковым и нелепым, что добавляет комичности в его образ.

Сомнения и выбор

Не стоит пугать детей Бармалеем, ведь в его душе уже поселилось зерно сомнения. Он начинает задумываться, что лучше: быть злым или добрым, подлым или благородным. Этот внутренний конфликт делает персонажа более глубокомысленным и интересным.

Факты о спектакле

Спектакль основан на произведении Корнея Чуковского, который вошёл в классическую детскую литературу. Его история не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам о добре и зле. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 12 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
10:30 от 400 ₽ 18:00 от 300 ₽
Челябинск, 13 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽

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