Спектакль Бармалей против Айболита

Сказочное противостояние: «Доктор Айболит» на сцене Челябинского театра кукол

В этом весёлом и динамичном спектакле есть всё, что так любят дети: погони, приключения, плавание к далекой земле, кораблекрушение и многое другое. Зрители смогут насладиться увлекательным путешествием, полным неожиданных поворотов и ярких событий.

История о добре и зле

Знаменитая история о противостоянии доброго звериного доктора Айболита и коварного разбойника Бармалея рассказывается с интонациями искромётного юмора и иронии. В этом спектакле Бармалей предстаёт не так страшным и злым, как бестолковым и нелепым, что добавляет комичности в его образ.

Сомнения и выбор

Не стоит пугать детей Бармалеем, ведь в его душе уже поселилось зерно сомнения. Он начинает задумываться, что лучше: быть злым или добрым, подлым или благородным. Этот внутренний конфликт делает персонажа более глубокомысленным и интересным.

Факты о спектакле

Спектакль основан на произведении Корнея Чуковского, который вошёл в классическую детскую литературу. Его история не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам о добре и зле. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию на сцене!