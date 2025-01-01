Приглашаем вас на уникальный концерт под названием «Бархатный сезон», который состоится в уютной атмосфере Органного зала Пермской филармонии. Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир душевной музыки, наполненной светлыми воспоминаниями и нежными чувствами.
На сцене выступят талантливые артисты:
В программе вечера прозвучат самые яркие произведения насыщенного репертуара:
Обратите внимание, что программа может быть скорректирована.
В выступлениях артистов оживут трогательные ноты, наполняя пространство мелодиями советской и российской эстрады. Под аккомпанемент фортепиано и волнующие звуки саксофона, вы сможете насладиться проникновенной «Единственной моей», ностальгическим «Белым теплоходом» и другими музыкальными жемчужинами.
Дорогие слушатели! Этот вечер наполнит светом и музыкой ваши сердца, подарит незабываемые эмоции и оставит самые теплые воспоминания. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!