Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бархатный сезон
Киноафиша Бархатный сезон

Бархатный сезон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер теплой лирики и романтики в Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт под названием «Бархатный сезон», который состоится в уютной атмосфере Органного зала Пермской филармонии. Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир душевной музыки, наполненной светлыми воспоминаниями и нежными чувствами.

Выдающиеся исполнители

На сцене выступят талантливые артисты:

  • Гульназ Гарипова — солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей (вокал, фортепиано)
  • Эдуард Морозов — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета (баритон)

Программа концерта

В программе вечера прозвучат самые яркие произведения насыщенного репертуара:

  • Раймонд Паулс — «Я тебя рисую»
  • Подберу музыку
  • «Долгая дорога в дюнах» — саундтрек к одноименному фильму
  • Олег Газманов — «Единственная моя»
  • Юрий Антонов — «Белый теплоход»
  • «В краю магнолий»
  • «Ты приехал»
  • «Не было печали, просто уходило лето»
  • «До свидания, лето»

Обратите внимание, что программа может быть скорректирована.

Атмосфера вечера

В выступлениях артистов оживут трогательные ноты, наполняя пространство мелодиями советской и российской эстрады. Под аккомпанемент фортепиано и волнующие звуки саксофона, вы сможете насладиться проникновенной «Единственной моей», ностальгическим «Белым теплоходом» и другими музыкальными жемчужинами.

Дорогие слушатели! Этот вечер наполнит светом и музыкой ваши сердца, подарит незабываемые эмоции и оставит самые теплые воспоминания. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 22 сентября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

КВН
0+
Юмор
КВН
17 сентября в 18:30 ДК им. Солдатова
от 950 ₽
Приглашение в театр. Вечер при свечах
6+
Классическая музыка
Приглашение в театр. Вечер при свечах
13 января в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
3 декабря в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше