Вечер теплой лирики и романтики в Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт под названием «Бархатный сезон», который состоится в уютной атмосфере Органного зала Пермской филармонии. Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир душевной музыки, наполненной светлыми воспоминаниями и нежными чувствами.

Выдающиеся исполнители

На сцене выступят талантливые артисты:

Гульназ Гарипова — солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей (вокал, фортепиано)

— солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей (вокал, фортепиано) Эдуард Морозов — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета (баритон)

Программа концерта

В программе вечера прозвучат самые яркие произведения насыщенного репертуара:

Раймонд Паулс — «Я тебя рисую»

Подберу музыку

«Долгая дорога в дюнах» — саундтрек к одноименному фильму

Олег Газманов — «Единственная моя»

Юрий Антонов — «Белый теплоход»

«В краю магнолий»

«Ты приехал»

«Не было печали, просто уходило лето»

«До свидания, лето»

Обратите внимание, что программа может быть скорректирована.

Атмосфера вечера

В выступлениях артистов оживут трогательные ноты, наполняя пространство мелодиями советской и российской эстрады. Под аккомпанемент фортепиано и волнующие звуки саксофона, вы сможете насладиться проникновенной «Единственной моей», ностальгическим «Белым теплоходом» и другими музыкальными жемчужинами.

Дорогие слушатели! Этот вечер наполнит светом и музыкой ваши сердца, подарит незабываемые эмоции и оставит самые теплые воспоминания. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!