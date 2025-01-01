Бархатный сезон в Сан-Ремо. Elena et les garçons

Закрытие Музыкального Сезона на Москва-реке

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Москва-реке на комфортабельном теплоходе River Palace с концертной программой «Бархатный сезон в Сан-Ремо». Это торжественное закрытие музыкального сезона на воде станет настоящим праздником для всех любителей итальянской музыки.

Круиз и Музыкальное Шоу

Вас ждет трехчасовой круиз через сердце столицы, мимо величественных достопримечательностей Москвы. На нижней палубе теплохода расположится ресторан с дискотекой и живой музыкой от известного мультиязычного проекта России «Elena et les garcons».

Команда выступала на лучших площадках, включая Кремль и Дом Музыки. Ее создатель и солистка, Елена Липаева, — полиглот, владеющая семью языками. Ее сценическое обаяние сочетает в себе эмоциональность и элегантность, а выступления наполняют атмосферой европейского шарма.

Музыкальная Программа

В программе прозвучат задорные хиты любимых исполнителей, таких как Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, романтические композиции Riccardo Fogli и вдохновляющие мелодии Adriano Celentano и Toto Cutugno. Также вы услышите песни, знакомые более юной аудитории: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek и многих других.

Детали Мероприятия

Не упустите возможность провести незабываемый вечер на реке, наслаждаясь прекрасной музыкой и великолепными видами столицы с борта теплохода. Сбор гостей начинается в 18:30, в 19:00 — отплытие, а в 22:00 — возвращение обратно на причал.