Бархатный сезон в Сан-Ремо. Elena et les garçons

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Москва-реке на комфортабельном теплоходе River Palace с концертной программой «Бархатный сезон в Сан-Ремо». Это торжественное закрытие музыкального сезона на воде станет настоящим праздником для всех любителей итальянской музыки.
Вас ждет трехчасовой круиз через сердце столицы, мимо величественных достопримечательностей Москвы. На нижней палубе теплохода расположится ресторан с дискотекой и живой музыкой от известного мультиязычного проекта России «Elena et les garcons».
Команда выступала на лучших площадках, включая Кремль и Дом Музыки. Ее создатель и солистка, Елена Липаева, — полиглот, владеющая семью языками. Ее сценическое обаяние сочетает в себе эмоциональность и элегантность, а выступления наполняют атмосферой европейского шарма.
В программе прозвучат задорные хиты любимых исполнителей, таких как Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, романтические композиции Riccardo Fogli и вдохновляющие мелодии Adriano Celentano и Toto Cutugno. Также вы услышите песни, знакомые более юной аудитории: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek и многих других.
Не упустите возможность провести незабываемый вечер на реке, наслаждаясь прекрасной музыкой и великолепными видами столицы с борта теплохода. Сбор гостей начинается в 18:30, в 19:00 — отплытие, а в 22:00 — возвращение обратно на причал.