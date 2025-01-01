Бардовская песня в кинофильмах

Уникальное культурное событие ждет зрителей в рамках фестиваля «Пушкинские дни в Политехническом». Погрузитесь в атмосферу искренности через песни и фрагменты культовых советских фильмов. Это творческое путешествие по страницам отечественного кинематографа подарит вам возможность услышать песни, ставшие символами целых поколений.
В программе зрители смогут насладиться кинохроникой и художественными сценами, в которых звучат произведения таких великих исполнителей, как:
Среди репертуара - известные композиции:
Ведущими станут известные авторы-исполнители Ольга Семенова и Вячеслав Ковалев. Они подготовили специальную концертную программу, в которой поклонники жанра смогут не только послушать лучших петербургских исполнителей авторской песни, но и посмотреть кинофрагменты на большом экране. А в завершение концерта зрители смогут спеть любимые песни вместе!
Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события!