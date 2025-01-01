Бардовская песня в кинофильмах

Музыка и Кино: Концерт в Политехническом

Уникальное культурное событие ждет зрителей в рамках фестиваля «Пушкинские дни в Политехническом». Погрузитесь в атмосферу искренности через песни и фрагменты культовых советских фильмов. Это творческое путешествие по страницам отечественного кинематографа подарит вам возможность услышать песни, ставшие символами целых поколений.

Программа концерта

В программе зрители смогут насладиться кинохроникой и художественными сценами, в которых звучат произведения таких великих исполнителей, как:

Булат Окуджава

Владимир Высоцкий

Александр Галич

Юлий Ким

Ада Якушева

Сергей Никитин

Знаковые песни

Среди репертуара - известные композиции:

«Ходят кони» из «Бумараша»

«Песенка об Арбате» из «Покровских ворот»

«Вершина» из «Вертикали»

«Александра» из «Москва слезам не верит»

Песни из «Иронии судьбы, или С лёгким паром»

Ведущие концерта

Ведущими станут известные авторы-исполнители Ольга Семенова и Вячеслав Ковалев. Они подготовили специальную концертную программу, в которой поклонники жанра смогут не только послушать лучших петербургских исполнителей авторской песни, но и посмотреть кинофрагменты на большом экране. А в завершение концерта зрители смогут спеть любимые песни вместе!

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события!