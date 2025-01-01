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Бардовская песня в кинофильмах
Киноафиша Бардовская песня в кинофильмах

Бардовская песня в кинофильмах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка и Кино: Концерт в Политехническом

Уникальное культурное событие ждет зрителей в рамках фестиваля «Пушкинские дни в Политехническом». Погрузитесь в атмосферу искренности через песни и фрагменты культовых советских фильмов. Это творческое путешествие по страницам отечественного кинематографа подарит вам возможность услышать песни, ставшие символами целых поколений.

Программа концерта

В программе зрители смогут насладиться кинохроникой и художественными сценами, в которых звучат произведения таких великих исполнителей, как:

  • Булат Окуджава
  • Владимир Высоцкий
  • Александр Галич
  • Юлий Ким
  • Ада Якушева
  • Сергей Никитин

Знаковые песни

Среди репертуара - известные композиции:

  • «Ходят кони» из «Бумараша»
  • «Песенка об Арбате» из «Покровских ворот»
  • «Вершина» из «Вертикали»
  • «Александра» из «Москва слезам не верит»
  • Песни из «Иронии судьбы, или С лёгким паром»

Ведущие концерта

Ведущими станут известные авторы-исполнители Ольга Семенова и Вячеслав Ковалев. Они подготовили специальную концертную программу, в которой поклонники жанра смогут не только послушать лучших петербургских исполнителей авторской песни, но и посмотреть кинофрагменты на большом экране. А в завершение концерта зрители смогут спеть любимые песни вместе!

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
18:00 от 440 ₽

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