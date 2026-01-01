Спектакль Бардо Тхедол

Спектакль по пьесе «Бардо Тхедол или бабушка ты ведь умерла»

Постановка спектакля осуществлена в рамках Партнерской программы Театра.doc. «Бардо Тхедол» — тибетская книга мёртвых, текст которой читают над умирающим и уже умершим человеком, помогая душе в её переходе между воплощениями. Без этой помощи душа рискует заблудиться. Именно такое событие происходит в спектакле.

Семья, вернувшись с похорон бабушки, обнаруживает её сидящей за столом на кухне. Бабушка молчит и ест кутью, не реагируя на родных. Внучка Катя считает, что бабушка не смогла найти дорогу в лучший мир, и решает прочитать ей «Тибетскую книгу мёртвых». Каждый день Катя читает по главе, а её мама Лена варит новую кутью. Семья оказывается в странной ситуации, ожидая, что будет дальше.

О постановке

Режиссёр спектакля Марина Клещёва, также исполняющая роль Марьи Тимофеевны, стремилась донести более личную, женскую тему, акцентируя внимание на отношениях матери и дочери. Спектакль представляет собой мистическую драму с неожиданным сюжетом, выполненную в привычной манере психологического театра. На сцене — кухня, комната и люди, которые живут и в чьи чувства можно поверить.

Живая музыка

Особую атмосферу спектаклю придаёт живая музыка. На сцене звучат бубны, тибетская чаша, колокольчик, что создает эффект буддийского ритуала. Актёры освоили инструменты, и квартет сложился.

Про команду

Авторы и исполнители:

Автор пьесы — Вероника Вельт

Режиссёр-постановщик — Марина Клещёва

Режиссёр-проводник — Варвара Фаэр

Хореограф — Лариса Никитина

Художник — Алексей Лобанов

Продюсер — Алла Терехова

В спектакле участвуют:

Светлана Колесова

Сергей Колесов

Светлана Маршанкина

Ксения Борисова

Тимофей Черский (в роли мальчика Коли)

Группа спектакля и Театр.doc выражают благодарность Саше Мун, Игорю Буряка и Елене Ковальской за помощь и поддержку.

Об авторе

Вероника Вельт — переводчик, драматург, сценарист и прозаик. Она окончила сценарную мастерскую А. Гоноровского. В 2016 году её сценарий вошёл в финал конкурса «Рынок проекта» на 27-м фестивале «Кинотавр». В её копилке также пьесы «Звезды в черной дыре» и «Бардо Тхедол или бабушка ты ведь умерла», которые стали финалистами различных конкурсов.