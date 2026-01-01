Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бардо Тхедол
Билеты от 0₽
Киноафиша Бардо Тхедол

Спектакль Бардо Тхедол

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Спектакль по пьесе «Бардо Тхедол или бабушка ты ведь умерла»

Постановка спектакля осуществлена в рамках Партнерской программы Театра.doc. «Бардо Тхедол» — тибетская книга мёртвых, текст которой читают над умирающим и уже умершим человеком, помогая душе в её переходе между воплощениями. Без этой помощи душа рискует заблудиться. Именно такое событие происходит в спектакле.

Семья, вернувшись с похорон бабушки, обнаруживает её сидящей за столом на кухне. Бабушка молчит и ест кутью, не реагируя на родных. Внучка Катя считает, что бабушка не смогла найти дорогу в лучший мир, и решает прочитать ей «Тибетскую книгу мёртвых». Каждый день Катя читает по главе, а её мама Лена варит новую кутью. Семья оказывается в странной ситуации, ожидая, что будет дальше.

О постановке

Режиссёр спектакля Марина Клещёва, также исполняющая роль Марьи Тимофеевны, стремилась донести более личную, женскую тему, акцентируя внимание на отношениях матери и дочери. Спектакль представляет собой мистическую драму с неожиданным сюжетом, выполненную в привычной манере психологического театра. На сцене — кухня, комната и люди, которые живут и в чьи чувства можно поверить.

Живая музыка

Особую атмосферу спектаклю придаёт живая музыка. На сцене звучат бубны, тибетская чаша, колокольчик, что создает эффект буддийского ритуала. Актёры освоили инструменты, и квартет сложился.

Про команду

Авторы и исполнители:

  • Автор пьесы — Вероника Вельт
  • Режиссёр-постановщик — Марина Клещёва
  • Режиссёр-проводник — Варвара Фаэр
  • Хореограф — Лариса Никитина
  • Художник — Алексей Лобанов
  • Продюсер — Алла Терехова

В спектакле участвуют:

  • Светлана Колесова
  • Сергей Колесов
  • Светлана Маршанкина
  • Ксения Борисова
  • Тимофей Черский (в роли мальчика Коли)

Группа спектакля и Театр.doc выражают благодарность Саше Мун, Игорю Буряка и Елене Ковальской за помощь и поддержку.

Об авторе

Вероника Вельт — переводчик, драматург, сценарист и прозаик. Она окончила сценарную мастерскую А. Гоноровского. В 2016 году её сценарий вошёл в финал конкурса «Рынок проекта» на 27-м фестивале «Кинотавр». В её копилке также пьесы «Звезды в черной дыре» и «Бардо Тхедол или бабушка ты ведь умерла», которые стали финалистами различных конкурсов.

Режиссер
Марина Клещева
В ролях
Светлана Колесова
Сергей Колесов
Светлана Маршанкина
Ксения Борисова
Тимофей Черский

Купить билет на спектакль Бардо Тхедол

Помощь с билетами
Март
20 марта пятница
20:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2

В ближайшие дни

Неслужебный роман
16+
Комедия
Неслужебный роман
27 февраля в 19:00 Театр на Цветном
от 5000 ₽
Ученая семейка и 3D принтер
6+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и 3D принтер
11 июля в 10:30 Центральный дом актера
от 1500 ₽
Вишневый сон
18+
Вишневый сон
8 марта в 19:00 Музей Москвы
от 5000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше