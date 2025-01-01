Меню
Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи
Постановка
Artplay 18+
Режиссер Павел Артемьев, Павел Артемьев
Продолжительность 1 ч 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи»: спектакль на кухне

Совместный проект «ВНЕ…ТЕАТР» и «Квартеатр» представляет спектакль, который развернётся на старой кухне одной из московских квартир. Здесь разворачивается типичная семейная драма, в которой мистические обстоятельства переплетаются с повседневной реальностью.

Сюжет

В спектакле «Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи» супруга ведет разговор с умершей матерью, в то время как в жизни её семьи происходят беды и разочарования. На первый взгляд, это обычные проблемы семейной жизни, но за ними скрываются глубокие размышления о жизни и смерти.

Тибетская «Книга мёртвых»

Название спектакля отсылает к Тибетской «Книге мёртвых» — циклу ритуальных буддийских текстов, которые читаются в течение 49 дней для умирающего. Эти тексты помогают провести душу от момента остановки дыхания до нового воплощения. А что если лодка жизни уже давно не плыла по Реке времени? Может быть, она разбилась о жестокую реальность, как писал Маяковский?

Темы и вопросы

Спектакль исследует разрушение одной семьи и смерть в её недрах. Вопросы о том, что пошло не так в беспечном 2007 году, заставляют задуматься: а что, если разбилась не одна лодка, а все мы уже мертвы и находимся в состоянии Бардо — моменте умирания? Может, мы сами себе читаем эту «Книгу Мёртвых» и никак не можем дочитать?

Приглашение к размышлению

«Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи» — это не просто спектакль, а глубокое размышление о жизни, смерти и том, что мы сделали не так. Приглашаем вас на встречу с этой захватывающей историей, где каждый сможет найти для себя что-то важное и значимое.

Фотографии

Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи
