«Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи»: спектакль на кухне

Совместный проект «ВНЕ…ТЕАТР» и «Квартеатр» представляет спектакль, который развернётся на старой кухне одной из московских квартир. Здесь разворачивается типичная семейная драма, в которой мистические обстоятельства переплетаются с повседневной реальностью.

Сюжет

В спектакле «Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи» супруга ведет разговор с умершей матерью, в то время как в жизни её семьи происходят беды и разочарования. На первый взгляд, это обычные проблемы семейной жизни, но за ними скрываются глубокие размышления о жизни и смерти.

Тибетская «Книга мёртвых»

Название спектакля отсылает к Тибетской «Книге мёртвых» — циклу ритуальных буддийских текстов, которые читаются в течение 49 дней для умирающего. Эти тексты помогают провести душу от момента остановки дыхания до нового воплощения. А что если лодка жизни уже давно не плыла по Реке времени? Может быть, она разбилась о жестокую реальность, как писал Маяковский?

Темы и вопросы

Спектакль исследует разрушение одной семьи и смерть в её недрах. Вопросы о том, что пошло не так в беспечном 2007 году, заставляют задуматься: а что, если разбилась не одна лодка, а все мы уже мертвы и находимся в состоянии Бардо — моменте умирания? Может, мы сами себе читаем эту «Книгу Мёртвых» и никак не можем дочитать?

Приглашение к размышлению

«Бардо Тхёдол, или 49 кастрюль кутьи» — это не просто спектакль, а глубокое размышление о жизни, смерти и том, что мы сделали не так. Приглашаем вас на встречу с этой захватывающей историей, где каждый сможет найти для себя что-то важное и значимое.