Пьеса Марии Малухиной на сцене Коляда-театра

В Коляда-театре состоится премьера пьесы Марии Малухиной «Барбетт одевается». Этот спектакль является совместным проектом Центра Современной Драматургии из Екатеринбурга и «Коляда-Театра».

Награды и признание

Пьеса получила первую премию в номинации «Пьеса для большой сцены» на XVII международном конкурсе драматургов «Евразия-2019». Кроме того, она вошла в шорт-лист нескольких престижных конкурсов, включая всероссийский конкурс драматургов «Действующие лица» и конкурс «Кульминация».

О чем спектакль?

«Барбетт одевается» — это история, полная эмоций и глубоких размышлений, которая обещает захватить внимание зрителей. Ожидайте не только яркие персонажи, но и захватывающий сюжет, отражающий современные реалии.

Не пропустите возможность увидеть это значимое произведение на сцене Коляда-театра!