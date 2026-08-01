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Барбетт одевается
Киноафиша Барбетт одевается

Спектакль Барбетт одевается

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О спектакле

Пьеса Марии Малухиной на сцене Коляда-театра

В Коляда-театре состоится премьера пьесы Марии Малухиной «Барбетт одевается». Этот спектакль является совместным проектом Центра Современной Драматургии из Екатеринбурга и «Коляда-Театра».

Награды и признание

Пьеса получила первую премию в номинации «Пьеса для большой сцены» на XVII международном конкурсе драматургов «Евразия-2019». Кроме того, она вошла в шорт-лист нескольких престижных конкурсов, включая всероссийский конкурс драматургов «Действующие лица» и конкурс «Кульминация».

О чем спектакль?

«Барбетт одевается» — это история, полная эмоций и глубоких размышлений, которая обещает захватить внимание зрителей. Ожидайте не только яркие персонажи, но и захватывающий сюжет, отражающий современные реалии.

Не пропустите возможность увидеть это значимое произведение на сцене Коляда-театра!

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Олег Ягодин
Константин Итунин
Денис Тураханов
Иван Федчишин
Никита Бондаренко

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В других городах
Август
25 августа вторник
19:30
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1200 ₽

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