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Баранкин, будь человеком!
Киноафиша Баранкин, будь человеком!

Спектакль Баранкин, будь человеком!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогоднее волшебство по повести Валерия Медведева

Приглашаем вас на спектакль «Баранкин, будь человеком!» — незабываемое новогоднее представление, где сбываются самые невероятные желания!

О спектакле

Сказочная повесть Валерия Медведева оживает на сцене, рассказывая о двух разгильдяях-двоечниках, которые отправляются в увлекательное и полное опасностей путешествие. Они попадают в мир «беззаботных» птиц и насекомых, где сталкиваются с множеством приключений.

Книга, любимая поколениями школьников, не раз переиздавалась и экранизировалась. В XXI веке к её адаптации присоединился замечательный композитор Марианна Мягкова, написавшая музыку для спектакля. Либретто создали Александр Пантыкин и Тамара Ширяева специально для постановки Детского театра мюзикла.

Режиссер

Спектакль поставила талантливая Елена Коновалова, которая привнесла в него свою неповторимую атмосферу и энергию.

Праздничное завершение

После спектакля детей ждут Дед Мороз и Снегурочка, готовые порадовать маленьких зрителей своими сюрпризами!

Не упустите шанс погрузиться в мир волшебства и доброты!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
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