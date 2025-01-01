Новогоднее волшебство по повести Валерия Медведева

Приглашаем вас на спектакль «Баранкин, будь человеком!» — незабываемое новогоднее представление, где сбываются самые невероятные желания!

О спектакле

Сказочная повесть Валерия Медведева оживает на сцене, рассказывая о двух разгильдяях-двоечниках, которые отправляются в увлекательное и полное опасностей путешествие. Они попадают в мир «беззаботных» птиц и насекомых, где сталкиваются с множеством приключений.

Книга, любимая поколениями школьников, не раз переиздавалась и экранизировалась. В XXI веке к её адаптации присоединился замечательный композитор Марианна Мягкова, написавшая музыку для спектакля. Либретто создали Александр Пантыкин и Тамара Ширяева специально для постановки Детского театра мюзикла.

Режиссер

Спектакль поставила талантливая Елена Коновалова, которая привнесла в него свою неповторимую атмосферу и энергию.

Праздничное завершение

После спектакля детей ждут Дед Мороз и Снегурочка, готовые порадовать маленьких зрителей своими сюрпризами!

Не упустите шанс погрузиться в мир волшебства и доброты!