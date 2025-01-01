Нижегородский ТЮЗ снова радует зрителей новым спектаклем. На этот раз внимание привлекает сказочная повесть Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!»
В центре повествования — двое друзей, Баранкин и Малинин, которые мечтают стать воробьями, бабочками или муравьями. Однако вскоре они осознают, что человеческая жизнь гораздо проще и лучше. Это открытие приводит их к важным жизненным урокам о дружбе и ответственности.
Спектакль будет интересен всем, кто ценит сказки и увлекательные истории о дружбе и выборе. Он настроен на то, чтобы вызвать улыбку и позабавить, а также заставить задуматься о важности человеческих отношений.
Эта повесть, впервые опубликованная в 1973 году, остается актуальной и любима несколькими поколениями читателей. В ней поднимаются важные темы поиска себя и преодоления жизненных трудностей, что делает её подходящей для зрителей всех возрастов.
Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит заряд положительных эмоций и заставит задуматься о том, что значит быть человеком.