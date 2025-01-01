Нижегородский ТЮЗ представляет спектакль по повести Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!»

Нижегородский ТЮЗ снова радует зрителей новым спектаклем. На этот раз внимание привлекает сказочная повесть Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!»

Сюжет

В центре повествования — двое друзей, Баранкин и Малинин, которые мечтают стать воробьями, бабочками или муравьями. Однако вскоре они осознают, что человеческая жизнь гораздо проще и лучше. Это открытие приводит их к важным жизненным урокам о дружбе и ответственности.

Кому понравится

Спектакль будет интересен всем, кто ценит сказки и увлекательные истории о дружбе и выборе. Он настроен на то, чтобы вызвать улыбку и позабавить, а также заставить задуматься о важности человеческих отношений.

Интересные факты

Эта повесть, впервые опубликованная в 1973 году, остается актуальной и любима несколькими поколениями читателей. В ней поднимаются важные темы поиска себя и преодоления жизненных трудностей, что делает её подходящей для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который подарит заряд положительных эмоций и заставит задуматься о том, что значит быть человеком.