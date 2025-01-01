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Барахольщики
Билеты от 500₽
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Барахольщики

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Зрители приносят ненужные вещи, комики придумывают им новое применение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 500 ₽
7 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 500 ₽
21 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
11 августа в 19:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
27 июля в 20:00 Tap & Barrel Pub
от 1390 ₽
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
1 августа в 19:30 Escobar
от 790 ₽
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