Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте/спектакле
Билеты от 500₽
Киноафиша
Барахольщики
Барахольщики
18+
юмор
Возраст
18+
Билеты от 500₽
О концерте/спектакле
Зрители приносят ненужные вещи, комики придумывают им новое применение.
Развернуть
Купить билет на концерт
Расписание
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
24 июля
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30
от 500 ₽
7 августа
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30
от 500 ₽
21 августа
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30
от 500 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
11 августа в 19:30
Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
27 июля в 20:00
Tap & Barrel Pub
от 1390 ₽
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
1 августа в 19:30
Escobar
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Музыкальные летние фестивали в Москве
Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667