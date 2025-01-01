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Барахолка
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Барахолка

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный аукцион: юмор и благотворительность

Приглашаем вас на уникальное событие — Комедийный аукцион, где каждый зритель сможет стать частью увлекательного процесса покупки и продажи ненужных вещей. Если у вас есть старые, но всё еще интересные предметы, не упустите возможность поделиться ими с другими!

Как это работает?

Зрители приносят свои ненужные вещи, а комики превращают каждую из них в источник юмора. Это не просто аукцион — это настоящее шоу, где смех и креативность идут рука об руку. Убедитесь, что ваше старое барахло сможет вызвать улыбку у публики!

Благотворительная цель

Все вырученные средства от продажи предметов будут направлены в благотворительный фонд «Защити жизнь», который помогает людям с онкологическими заболеваниями. Таким образом, вы не только получите удовольствие от шоу, но и внесете свой вклад в важное дело.

Не пропустите!

Мы будем записывать это шоу для нашего YouTube-канала, поэтому присутствие зрителей особенно важно. Приходите, приносите свои вещи и станьте частью этого увлекательного и благородного события! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 9 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

D-кач на Обских волнах
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Поп
D-кач на Обских волнах
19 сентября в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
9 августа в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
5 сентября в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
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