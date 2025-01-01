Комедийный аукцион: юмор и благотворительность

Приглашаем вас на уникальное событие — Комедийный аукцион, где каждый зритель сможет стать частью увлекательного процесса покупки и продажи ненужных вещей. Если у вас есть старые, но всё еще интересные предметы, не упустите возможность поделиться ими с другими!

Как это работает?

Зрители приносят свои ненужные вещи, а комики превращают каждую из них в источник юмора. Это не просто аукцион — это настоящее шоу, где смех и креативность идут рука об руку. Убедитесь, что ваше старое барахло сможет вызвать улыбку у публики!

Благотворительная цель

Все вырученные средства от продажи предметов будут направлены в благотворительный фонд «Защити жизнь», который помогает людям с онкологическими заболеваниями. Таким образом, вы не только получите удовольствие от шоу, но и внесете свой вклад в важное дело.

Не пропустите!

Мы будем записывать это шоу для нашего YouTube-канала, поэтому присутствие зрителей особенно важно. Приходите, приносите свои вещи и станьте частью этого увлекательного и благородного события! Ждем вас!