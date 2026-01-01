Bar Burlesque - зажигательная бурлеск-вечеринка!

Бурлеск-вечеринка в клубе «Sisters»

Клуб «Sisterz» приглашает на яркую бурлеск-вечеринку, которая подарит незабываемые эмоции и отличное настроение. Гостей ждут танцы, конкурсы, музыка и вино в расслабленной атмосфере диско.

Программа вечера

В рамках вечеринки представлено 8-10 бурлеск-номеров. В программе выступят как начинающие артисты, так и звезды, которые уже завоевали публику. Уникальная возможность увидеть их вблизи и пообщаться с ними после выступлений придаст вечеру особый шарм.

Почему стоит прийти

Эта вечеринка не только порадует любителей бурлеска, но и создаст удивительную атмосферу для танцев под хиты 2000-х. Сначала зрители смогут насладиться увлекательными номерами, а затем переместиться на танцпол, чтобы отпраздновать вместе с артистами.

В барной программе представлены самые веселые и зажигательные коктейли, которые сделают ваш вечер еще более ярким. Не упустите шанс стать частью этого зрелища и весело провести время в компании единомышленников!

Бронирование столов

Обратите внимание, что бронь стола не входит в стоимость билета, но её можно приобрести отдельно. Она не обязательна, так как большинство гостей предпочитают проводить время на танцполе или у барной стойки. У нас всего 10 столов для компаний, и их стоит бронировать, если вы хотите сидеть вместе, оставить вещи, а также заказывать еду и напитки с обслуживанием официантов.

Цена брони стола — это сумма за весь стол, и её можно разделить с друзьями. Если столы не отображаются в продаже, значит, они раскуплены.

Важно! В день мероприятия с вас возьмут депозит от 4000 до 6000 рублей в зависимости от размера стола, который вы сможете потратить на напитки и еду. Этот депозит необходим для быстрого расчета в конце вечера. Учтите, что стоимость бронирования стола не включает депозит на食 и напитки — это отдельная сумма.

Если вы не хотите бронировать стол, не переживайте: вас ждёт просторный танцпол, с которого отлично видно всю программу и где вы сможете танцевать всю ночь!