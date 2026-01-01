Bar Burlesque - зажигательная бурлеск-вечеринка! Halloween edition!

Бурлеск-вечеринка в клубе «Sisters»

Bar Burlesque — это уникальное сочетание энергичных танцев, увлекательных конкурсов и захватывающего бурлеска! Погрузитесь в атмосферу веселья, наслаждаясь классной музыкой, вкусным вином и яркими номерами, которые гарантированно поднимут ваше настроение.

Программа вечера

Вас ждут 8-10 самых зажигательных бурлеск-номеров, исполненных как начинающими, так и уже известными артистами. Это шанс увидеть, как граница между сценой и залом стирается: зрители могут не только наслаждаться шоу, но и принять участие в конкурсах или потанцевать вместе с выступающими на танцполе!

Начало вечеринки

Сбор гостей начинается с 19:00, а первый номер — в 20:00. Далее номера будут сменяться каждые полчаса. На вечеринке также предусмотрены веселые конкурсы и, конечно же, зажигательные танцы! Вы можете присоединиться к веселью в любое время.

Бронирование столов

Обратите внимание, что бронь стола не входит в стоимость билета, но её можно приобрести отдельно. Она не обязательна, так как большинство гостей предпочитают проводить время на танцполе или у барной стойки. У нас всего 10 столов для компаний, и их стоит бронировать, если вы хотите сидеть вместе, оставить вещи, а также заказывать еду и напитки с обслуживанием официантов.

Цена брони стола — это сумма за весь стол, и её можно разделить с друзьями. Если столы не отображаются в продаже, значит, они раскуплены.

Важно! В день мероприятия с вас возьмут депозит от 4000 до 6000 рублей в зависимости от размера стола, который вы сможете потратить на напитки и еду. Этот депозит необходим для быстрого расчета в конце вечера. Учтите, что стоимость бронирования стола не включает депозит на食 и напитки — это отдельная сумма.

Если вы не хотите бронировать стол, не переживайте: вас ждёт просторный танцпол, с которого отлично видно всю программу и где вы сможете танцевать всю ночь!