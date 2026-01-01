Спектакль Баня

Моноспектакль по произведениям Зощенко

Театр «Классика» представляет новый спектакль по произведениям Михаила Зощенко в исполнении Леонида Таранова. На сцене развернутся абсурдные и комические ситуации, знакомые каждому. Простые граждане сталкиваются с нелепыми приключениями, а автор с ироничной улыбкой смеётся над глупостью, хамством и эгоизмом, мечтая о дружелюбии и душевной тонкости.

Неповторимый Зощенко

Этот моноспектакль стал продолжением предыдущих работ театра, и все также завораживает зрителей остроумием Зощенко. Чрезвычайная актуальность произведений писателя продолжает волновать наше сознание. Зрители увидят персонажей, у которых «нервы завсегда расшатаны». Они попадают в абсурдные ситуации, напоминающие анекдоты: встречи с ошалевшими начальниками и волокита со справками. Когда на исходе последних сил возникает желание «слегка наотмашь в морду» одному, а попадаешь другому.

Смех через слёзы

Зощенко умело сочетает комедию и жизненные реалии, в его рассказах отражаются мелкие случаи из повседневной жизни. Он задаётся вопросом: «Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство! Увидим?»

Пора зарядиться позитивом

Если хотите поднять настроение и отдохнуть от забот, приходите на спектакль по рассказам Зощенко! Посмеёмся над его персонажами и, возможно, над собой. «Хотим, как лучше, но получается, как всегда…»