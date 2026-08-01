Вечеринка, где музыка обретает новую жизнь

На сцене — группа БАНКОМАТ: артисты, которые вызывают восторг и одновременно легкий трепет. Эти музыканты известны своей редкой игрой, бесстыдным подходом к творчеству и хоровым исполнением, которое сплачивает зрителей в одно целое. В этом году они решили удивить и порадовать своих поклонников одним единственным концертом.

Предупреждаем, это не просто вечерняя программа, а настоящий заряд эмоций! Подготовьтесь к тому, что весь зал будет вместе с вами петь, а музыка на сцене будет нервно курить в углу — в таком удивительном контрасти рождается настоящая театральная атмосфера. Слабонервным стоит подумать дважды, а для особо чувствительных предусмотрены уютные уголки в баре.

Если вы не были на «Банкомате», можно сказать, что вы многое пропустили. Зрители, которые знают эту группу, поймут, о чем речь. А новички, не беспокойтесь — атмосфера превратит вас в настоящий болельщик этого уникального проекта. Готовьтесь к завершающей вечеринке празднования 20-летия «Бродячей Собаки», где каждый сможет дать волю своим внутренним демонам и оторваться по полной!