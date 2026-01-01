Спектакль Банкет

Даниил Спиваковский, Алена Хмельницкая, звезды театра и кино в сентиментальной комедии Нила Саймона "Банкет"

В Воронежском концертном зале состоится новая постановка по пьесе Нила Саймона. Это легкая сентиментальная комедия, которая порадует зрителей своей живой атмосферой и интригующими сюжетными поворотами.

О спектакле

Сюжет revolves вокруг званого ужина, на который не явились хозяева. Гости, среди которых состоятельные мужчины и красивые женщины, оказываются в центре интриги. Кто же пригласил их и, главное, зачем?

В ролях

На сцене зрители увидят звезд российских театров:

Даниил Спиваковский

Алена Хмельницкая

Татьяна Яковенко

Дарья Фекленко

Евгений Парамонов

Сергей Олексяк

Режиссура

Постановку осуществил Сергей Арцыбашев, который, безусловно, привнесет свой неповторимый стиль в интерпретацию этой классической пьесы.

Почувствуйте атмосферу

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и интриги, напоминая о лучших традициях Нила Саймона и творчества Агаты Кристи. Не упустите возможность провести незабываемые два часа в компании увлекательных персонажей!