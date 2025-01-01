Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Bang Og
Билеты от 800₽
Киноафиша Bang Og

Bang Og

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Ночное погружение в мир уличного искусства в клубе "16 тонн"

Приглашаем вас на уникальное ночное мероприятие, где вас ожидает встреча с самыми свежими и стремительно набирающими популярность уличными артистами — BANG OG и D4P. Эти исполнители уже успели завоевать сердца зрителей благодаря своему необычному стилю и ярким выступлениям.

Музыкальные гости вечера

Кроме того, в программе — сет от известного московского DJ Sablemik, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты. Но это еще не все! Вечер обещает множество сюрпризов с участием secret guests, которые создадут уникальную атмосферу столичного хип-хопа.

Полезная информация

  • Возрастной ценз: 18+
  • Сбор гостей: 23:00
  • Вход в клуб: 23:30

Не упустите возможность стать частью этого яркого события, которое подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
23:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Шедевры органной музыки: Бах и Гендель
6+
Классическая музыка
Шедевры органной музыки: Бах и Гендель
7 августа в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
eaZZyPOP Show
18+
Рок
eaZZyPOP Show
3 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
28 июля в 21:00 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше