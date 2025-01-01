Ночное погружение в мир уличного искусства в клубе "16 тонн"

Приглашаем вас на уникальное ночное мероприятие, где вас ожидает встреча с самыми свежими и стремительно набирающими популярность уличными артистами — BANG OG и D4P. Эти исполнители уже успели завоевать сердца зрителей благодаря своему необычному стилю и ярким выступлениям.

Музыкальные гости вечера

Кроме того, в программе — сет от известного московского DJ Sablemik, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты. Но это еще не все! Вечер обещает множество сюрпризов с участием secret guests, которые создадут уникальную атмосферу столичного хип-хопа.

Полезная информация

Возрастной ценз: 18+

18+ Сбор гостей: 23:00

23:00 Вход в клуб: 23:30

Не упустите возможность стать частью этого яркого события, которое подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений!