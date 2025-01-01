Меню
Бамбуковый остров
Киноафиша Бамбуковый остров

Спектакль Бамбуковый остров

Постановка
Пятый театр 0+
Режиссер Анна Богачёва
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для детей в Омске «Бамбуковый остров»

Приглашаем вас в захватывающее путешествие на таинственный бамбуковый остров, где жители деревни расскажут удивительную историю двух братьев — Куна и Джана. Их приключения начинаются с опасной встречи со страшным Драконом.

Сюжет и тематика

В ходе своих странствий братья обретут верных друзей и научатся, что настоящая дружба, искреннее доверие и доброе сердце способны одолеть даже самых опасных врагов. Это увлекательное путешествие наполнено уроками о любви, преданности и силе человечности.

Новогодняя интермедия

Внимание! За полчаса до начала спектакля в верхнем фойе пройдет новогодняя интермедия. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника перед началом представления!

Приходите на «Бамбуковый остров» и станьте частью этой удивительной истории о смелости и доброте, которая обретает новую жизнь на сцене.

Купить билет на спектакль Бамбуковый остров

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
20 декабря суббота
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
21 декабря воскресенье
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 500 ₽
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
23 декабря вторник
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
24 декабря среда
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 450 ₽
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
25 декабря четверг
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
26 декабря пятница
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 450 ₽
18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
27 декабря суббота
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 450 ₽
29 декабря понедельник
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
30 декабря вторник
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
2 января пятница
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
3 января суббота
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
4 января воскресенье
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
5 января понедельник
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
6 января вторник
11:00
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
7 января среда
10:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
13:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
9 января пятница
12:00
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽
1 февраля воскресенье
11:00
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 400 ₽

