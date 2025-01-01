Спектакль Бамбуковый остров

Спектакль для детей в Омске «Бамбуковый остров»

Приглашаем вас в захватывающее путешествие на таинственный бамбуковый остров, где жители деревни расскажут удивительную историю двух братьев — Куна и Джана. Их приключения начинаются с опасной встречи со страшным Драконом.

Сюжет и тематика

В ходе своих странствий братья обретут верных друзей и научатся, что настоящая дружба, искреннее доверие и доброе сердце способны одолеть даже самых опасных врагов. Это увлекательное путешествие наполнено уроками о любви, преданности и силе человечности.

Новогодняя интермедия

Внимание! За полчаса до начала спектакля в верхнем фойе пройдет новогодняя интермедия. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника перед началом представления!

Приходите на «Бамбуковый остров» и станьте частью этой удивительной истории о смелости и доброте, которая обретает новую жизнь на сцене.