Бамблби. Желтая Молния
Киноафиша Бамблби. Желтая Молния

Спектакль Бамблби. Желтая Молния

Постановка
Плоды просвещения 6+
Возраст 6+

О спектакле

Шоу-спектакль с Трансформерами от Детского Театра Роботов

Детский Театр Роботов приглашает вас на захватывающее шоу-спектакль с Трансформерами в ТРК Гранд Каньон, в театре «Плоды Просвещения»! Главный герой - Бамблби, Желтая Молния, ждет вас на представлении, которое подарит незабываемые впечатления.

Особенности спектакля

  • Возможность близко увидеть Трансформеров
  • Увлекательная сюжетная линия
  • Необычные яркие и сложные костюмы
  • Современные технические решения

Трансформеры – это не просто большие игрушки, они вызывают бурю эмоций у зрителей всех возрастов. Спектакль рекомендован для детей старше 4 лет и адаптирован под младшую аудиторию. Здесь отсутствуют перевозбуждающие световые и звуковые эффекты, что делает его доступным для самых маленьких зрителей.

Интерактивность и уютная атмосфера

Зал театра вмещает всего 220 мест, это создает возможность близкого контакта с персонажами. Спектакль акцентирует внимание на интерактивном участии зрителей, при этом сцены устрашающих сражений исключены. Специальные эффекты подобраны с учетом возрастных особенностей аудитории.

Приходите и подарите вашим детям яркие впечатления!

Сюжет

В центре сюжета – Профессор Вольт, который проводит опыты в своей лаборатории. В результате его ошибки, юные зрители оказывается в мире приключений. Тем временем, по просьбе Бамблби, Профессор трудится над новым изобретением, которое поможет победить Злого Гальватрона. Но Гальватрон замышляет навредить Профессору, и Бамблби должен защитить его, а также помочь юным героям вернуться домой.

Празднование дня рождения

Если у вашего ребенка скоро день рождения, эта новость для вас! После покупки билета свяжитесь с театром, и мы поздравим именинника на сцене. Ребенок получит подарок из рук Автобота, и вы сможете сделать памятные фото. Это предложение действительно для именинников, чьи праздники проходят в течение недели до и после спектакля.

О создателях

Спектакль создан командой петербургского Детского Театра Роботов. Художественный руководитель – Юрий Мончак, режиссер – Вячеслав Калюжный, сценарий и постановка – Артемий Платонов и Андрей Петров. Наши мастера создают незабываемую атмосферу, где реальность переплетается с фантастикой.

Информация для зрителей

Обратите внимание, что в билете указано время начала спектакля. Просим приходить за 15 минут до начала. Спектакль рекомендован для зрителей старше 4 лет. Дети младше 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым, без предоставления отдельного места. Продолжительность спектакля составляет 1 час без антракта.

До встречи на спектакле!

Купить билет на спектакль Бамблби. Желтая Молния

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
22 февраля воскресенье
11:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 1000 ₽
13:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 1000 ₽
22 марта воскресенье
12:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 900 ₽
14:00
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
от 1000 ₽

Фотографии

Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния Бамблби. Желтая Молния

