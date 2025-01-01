Спектакль Бамблби. Желтая Молния

Шоу-спектакль с Трансформерами от Детского Театра Роботов

Детский Театр Роботов приглашает вас на захватывающее шоу-спектакль с Трансформерами в ТРК Гранд Каньон, в театре «Плоды Просвещения»! Главный герой - Бамблби, Желтая Молния, ждет вас на представлении, которое подарит незабываемые впечатления.

Особенности спектакля

Возможность близко увидеть Трансформеров

Увлекательная сюжетная линия

Необычные яркие и сложные костюмы

Современные технические решения

Трансформеры – это не просто большие игрушки, они вызывают бурю эмоций у зрителей всех возрастов. Спектакль рекомендован для детей старше 4 лет и адаптирован под младшую аудиторию. Здесь отсутствуют перевозбуждающие световые и звуковые эффекты, что делает его доступным для самых маленьких зрителей.

Интерактивность и уютная атмосфера

Зал театра вмещает всего 220 мест, это создает возможность близкого контакта с персонажами. Спектакль акцентирует внимание на интерактивном участии зрителей, при этом сцены устрашающих сражений исключены. Специальные эффекты подобраны с учетом возрастных особенностей аудитории.

Приходите и подарите вашим детям яркие впечатления!

Сюжет

В центре сюжета – Профессор Вольт, который проводит опыты в своей лаборатории. В результате его ошибки, юные зрители оказывается в мире приключений. Тем временем, по просьбе Бамблби, Профессор трудится над новым изобретением, которое поможет победить Злого Гальватрона. Но Гальватрон замышляет навредить Профессору, и Бамблби должен защитить его, а также помочь юным героям вернуться домой.

Празднование дня рождения

Если у вашего ребенка скоро день рождения, эта новость для вас! После покупки билета свяжитесь с театром, и мы поздравим именинника на сцене. Ребенок получит подарок из рук Автобота, и вы сможете сделать памятные фото. Это предложение действительно для именинников, чьи праздники проходят в течение недели до и после спектакля.

О создателях

Спектакль создан командой петербургского Детского Театра Роботов. Художественный руководитель – Юрий Мончак, режиссер – Вячеслав Калюжный, сценарий и постановка – Артемий Платонов и Андрей Петров. Наши мастера создают незабываемую атмосферу, где реальность переплетается с фантастикой.

Информация для зрителей

Обратите внимание, что в билете указано время начала спектакля. Просим приходить за 15 минут до начала. Спектакль рекомендован для зрителей старше 4 лет. Дети младше 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым, без предоставления отдельного места. Продолжительность спектакля составляет 1 час без антракта.

До встречи на спектакле!