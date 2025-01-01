Меню
Бальзаминов. Женитьба
Билеты от 1500₽
Спектакль Бальзаминов. Женитьба

Спектакль Бальзаминов. Женитьба

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Островского в Театральном центре «На Страстном»

Две пьесы знаменитой трилогии Александра Островского о похождениях московского мечтателя-инфантила послужили основой для новой премьеры Студии Русского Реализма «Бальзаминов. Женитьба». В центре сюжета — молодой человек по имени Миша Бальзаминов, который страстно надеется разбогатеть, чтобы вести роскошную и комфортную жизнь «со вкусом».

О чем спектакль?

Мечта Бальзаминова проста — найти богатую невесту, и только так он может осуществить свои стремления. Однако за комедийными перипетиями скрыто серьезное послание о человеческих искушениях и страстях, оставляющее после себя грустное и даже горькое впечатление.

Музыка и атмосфера

Спектакль наполнен музыкальными композициями экспериментальной фолк-группы «hodila izba», что придает ему уникальное звучание и атмосферу. Это соединение театрального искусства и музыки создает незабываемый опыт для зрителя.

Почему стоит посетить?

«Бальзаминов. Женитьба» не только развлекает, но и заставляет задуматься о важных вещах. Столкновение комедии и драмы делает спектакль особенно интересным для зрителей, которые ценят многослойность театральных произведений.

Режиссер
Татьяна Пышнова
В ролях
Иван Арнгольд
Елена Бобровская
Елизавета Соловьева
Дарья Турова

Купить билет на спектакль Бальзаминов. Женитьба

Помощь с билетами
Октябрь
1 октября среда
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1500 ₽

