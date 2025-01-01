Меню
Бальзаминов. Женитьба
Киноафиша Бальзаминов. Женитьба

Спектакль Бальзаминов. Женитьба

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Бальзаминов. Женитьба»

Студия Русского Реализма представляет новую интерпретацию знаменитых пьес Александра Островского, созданную на основе трилогии о похождениях Миши Бальзаминова. В спектакле «Бальзаминов. Женитьба» зрители познакомятся с мечтательным молодым человеком, который стремится разбогатеть, чтобы жить роскошной и комфортной жизнью.

О чем спектакль?

Михаил Бальзаминов — типичный мечтатель, для которого единственным способом достижения богатства становится поиск богатой невесты. Эта комедия, наполненная искрометным юмором, оставляет двойственное ощущение: за смешными ситуациями кроются глубокие и порой горькие размышления о человеческих страстях и искушениях.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат оригинальные музыкальные композиции экспериментальной фолк-группы «hodila izba». Их уникальные мелодии гармонично дополняют атмосферу постановки и усиливают эмоциональную составляющую сцен.

Интересные факты

  • Александр Островский — один из основоположников русского реалистического театра, его пьесы до сих пор остаются актуальными.
  • «Бальзаминов. Женитьба» — это не только комедия, но и глубокая социальная драма, поднимающая вопросы о морали, богатстве и человеческих отношениях.
  • Спектакль создан в лучших традициях театрального искусства, сочетая классические элементы с современными подходами в сценографии и музыке.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную и глубокую историю! Спектакль «Бальзаминов. Женитьба» обещает стать ярким событием театрального сезона!

Расписание

10 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:00 от 2000 ₽

