Бальзаминовъ. Женитьба
Киноафиша Бальзаминовъ. Женитьба

Спектакль Бальзаминовъ. Женитьба

12+
Режиссер Михаил Павлик, Руслан Банковский
Продолжительность 1 час 40 минут
О концерте/спектакле

Переосмысленный Островский в постановке «Бальзаминовъ. Женитьба»

Хрестоматийная история женитьбы Бальзаминова предстает в новом свете! Режиссер предложил зрителям нетрадиционный взгляд на классическую пьесу, добавив элементы сюрреализма и психоанализа, вдохновленные работами Зигмунда Фрейда. Эта необычная интерпретация обещает стать настоящим открытием для всех любителей театра.

Сюжет и атмосфера

Сюжет спектакля, написанного Островским, наполнен динамичными событиями и забавными ситуациями, в которых непутевый герой пытается найти состоятельную невесту. Зрители станут свидетелями сюрреалистических снов семейства Бальзаминовых, путешествующих в Китай, а также столкнутся с проблемами, характерными для эпохи - отсутствием истинной любви и верой в удачу.

Музыка и текст

На сцене зрителей ждут не только задорные танцевальные хиты, но и остроумный, ироничный текст пьесы, который давно стал классикой и разошелся на цитаты. Брачная авантюра главного героя - яркий пример брака по расчету, что делает спектакль актуальным и сегодня.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры: Эдуард Радзюкевич, Руслан Банковский, Евгения Ахременко, Людмила Татарова-Джигурда, Ольга Анохина, Александр Миллер, Мария Кременецкая, Ольга Незговорова, Елизавета Лях, Кристина Введенская и Виктория Потапова. Обратите внимание, что состав исполнителей может измениться без дополнительного уведомления.

Информация для зрителей

В других городах

Ростов-на-Дону, 21 октября
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
19:00 от 1700 ₽

