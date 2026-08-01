Фестиваль «Балтика: Волны Вкуса» в Санкт-Петербурге

С 22 по 23 августа автодром «Игора Драйв» превратится в уникальное пространство для культурного отдыха. Здесь пройдет фестиваль «Балтика: Волны Вкуса», который объединит лучшие элементы гастрономии, музыки и искусства.

Музыкальная волна

На фестивале выступят известные музыканты. 22 августа свою музыку подарят Billy’s Band, Женя Любич и Gayazov's Brothers. А 23 августа ожидайте симфонический оркестр Cagmo с программой «хор русского рока» и группу Bearwolf. Главным событием станет эксклюзивный гимн фестиваля, который прозвучит только на закрытии.

Гастрономическая волна

Ресторатор Алексей Буров и бренд-шеф фестиваля Алексей Каневский представят гастрономическое шоу на самом длинном мангале в Европе. В меню ожидаются такие деликатесы, как томленый брискет, бычок на вертеле и гигантская паэлья с морепродуктами, приготовленные на открытом огне.

Волна вкуса

Посетители смогут насладиться авторскими дегустациями и лекциями от экспертов. Для самых активных гостей будет организован музей истории «Балтики» и фирменные подарки.

Арт-волна

Подиум под открытым небом, кастомизация одежды, маркет локальных брендов и выставки от топовых стилистов – здесь вы найдете вдохновение на каждом шагу.

Спортивная волна

Фестиваль предложит своим гостям заезд по гоночной трассе, гольф, костюмированный забег, первый Чемпионат России по «Пивной миле», фестиваль воздушных змеев и запуск воздушного шара – активные выходные для всей семьи!

Как добраться?

Фестиваль пройдет на автодроме «Игора Драйв». Для удобства гостей будет доступен трансфер от станции метро до трассы и обратно. Забудьте о заботах – мы уже всё продумали!

Станьте частью новой традиции Петербурга! Приобретайте билеты, зовите друзей и готовьтесь к новым вкусам и эмоциям. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.