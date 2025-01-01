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О концерте/спектакле

Импровизация с Валерой Киракосьяном: вечер смеха и неожиданных поворотов в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу «Импровизация с залом» с талантливым стендап-комиком Валерой Киракосьяном. Это не просто выступление, а вечер, где шутки рождаются на глазах у зрителей, превращая их в активных участников события.

О комике

Валера Киракосьян - известное имя на российской стендап-сцене. Он стал популярным благодаря своим выступлениям в таких проектах, как «StandUp» и «Comedy Баттл» на ТНТ. Его стиль отличается самоиронией и искренностью, что создает невероятную атмосферу общения с аудиторией.

Что ожидать от вечера

На «Импровизации с залом» Валера не только делится своими жизненными историями, но и активно взаимодействует с публикой. Зрители могут задавать неожиданные вопросы, что порождает спонтанные и остроумные ответы. Этот формат позволяет создать уникальную атмосферу, где каждый вечер - это новое шоу.

Почему стоит посетить

Если вы ищете способ расслабиться и насладиться хорошим юмором, «Импровизация с залом» - идеальный выбор. Вы сможете не только посмеяться от души, но и стать частью живого процесса создания комедии. Не упустите шанс увидеть, как шутки появляются на ваших глазах!

Не забудьте зарезервировать билеты заранее - количество мест ограничено!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

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