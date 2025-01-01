Меню
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2500₽
Киноафиша Balls Of Fire

Balls Of Fire

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Рок-н-ролльное шоу "Balls Of Fire" в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на захватывающее рок-н-ролльное шоу "Balls Of Fire", которое пройдет под руководством известного музыканта Леонида Гуткина. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников классической рок-музыки.

Знакомство с программой

В программе шоу представлены хиты легендарных исполнителей, таких как Carlos Santana, Lenny Kravitz, INXS, Rolling Stones, Prince и AC/DC. Каждый из этих артистов оставил незабвенный след в истории рок-музыки, и вы сможете насладиться их шедеврами в живом исполнении.

О Леониде Гуткине

Леонид Гуткин — не только талантливый музыкант, но и харизматичный лидер, который создает невероятную атмосферу на своих выступлениях. Его энергия и страсть к музыке заряжают публику, превращая каждое шоу в уникальное событие.

Интересные факты о шоу

  • Каждое выступление включает в себя специальный блок с редкими композициями.
  • Костюмы исполнителей вдохновлены стилями известных рок-героев.
  • Регулярно проходят специальные гостевые выступления известных музыкантов.

Приходите, чтобы познать дух рок-н-ролла и насладиться незабываемыми моментами вместе с нами! Ждем вас на единственном в своем роде шоу!

Расписание

9 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

