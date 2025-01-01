Balletgala: волшебный вечер классического балета

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится гала-балет, который подарит зрителям незабываемые впечатления. В этом праздничном вечере, который пройдет на Малой сцене, вы сможете насладиться фрагментами из знаменитых балетов:

«Жар-птица» Игоря Стравинского,

«Петрушка» Игоря Стравинского,

«Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского,

«Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского,

«Шахерезада» Николая Римского-Корсакова,

«Синяя птица» Ильи Саца и Ефрема Подгайца,

«Путешествия Гулливера» Алексея Ларина,

«Маскарад» на музыку Арама Хачатуряна.

Артисты балетной труппы представят хиты хореографического репертуара театра в авторском концерте-спектакле от талантливого хореографа Кирилла Симонова. Это событие станет отличным вариантом как для искушенных ценителей балета, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим удивительным искусством.

Концерт-спектакль проходит под фонограмму, что создает атмосферу профессионального театрального представления и позволяет зрителям сосредоточиться на великолепии танца и выразительности движений.