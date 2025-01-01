В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится гала-балет, который подарит зрителям незабываемые впечатления. В этом праздничном вечере, который пройдет на Малой сцене, вы сможете насладиться фрагментами из знаменитых балетов:
Артисты балетной труппы представят хиты хореографического репертуара театра в авторском концерте-спектакле от талантливого хореографа Кирилла Симонова. Это событие станет отличным вариантом как для искушенных ценителей балета, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим удивительным искусством.
Концерт-спектакль проходит под фонограмму, что создает атмосферу профессионального театрального представления и позволяет зрителям сосредоточиться на великолепии танца и выразительности движений.