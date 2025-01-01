Меню
BALLETGALA / ГАЛА-БАЛЕТ
Киноафиша BALLETGALA / ГАЛА-БАЛЕТ

Спектакль BALLETGALA / ГАЛА-БАЛЕТ

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Balletgala: волшебный вечер классического балета

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится гала-балет, который подарит зрителям незабываемые впечатления. В этом праздничном вечере, который пройдет на Малой сцене, вы сможете насладиться фрагментами из знаменитых балетов:

  • «Жар-птица» Игоря Стравинского,
  • «Петрушка» Игоря Стравинского,
  • «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского,
  • «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского,
  • «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова,
  • «Синяя птица» Ильи Саца и Ефрема Подгайца,
  • «Путешествия Гулливера» Алексея Ларина,
  • «Маскарад» на музыку Арама Хачатуряна.

Артисты балетной труппы представят хиты хореографического репертуара театра в авторском концерте-спектакле от талантливого хореографа Кирилла Симонова. Это событие станет отличным вариантом как для искушенных ценителей балета, так и для тех, кто только начинает знакомство с этим удивительным искусством.

Концерт-спектакль проходит под фонограмму, что создает атмосферу профессионального театрального представления и позволяет зрителям сосредоточиться на великолепии танца и выразительности движений.

