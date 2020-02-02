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Ballet Triptych
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ballet Triptych

Спектакль Ballet Triptych

6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер одноактных балетов «Балетный триптих»

13 октября 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится вечер одноактных балетов «Балетный триптих» — изысканное посвящение трём столпам русской культуры: литературе, музыке и живописи.

Программа вечера

Вечер откроет балет «Кроткая», вдохновлённый произведением Ф.М. Достоевского. В этой постановке, созданной британским хореографом Джоной Куком, тонкая литературная ткань сплетается с пластикой танца, создавая уникальную атмосферу.

Следующий номер — «Рахманинов», в котором пять музыкальных пьес Сергея Рахманинова воплощены в движении хореографом Мариинского театра Дмитрием Пимоновым. Здесь музыка становится зримой мелодией души, вовлекая зрителей в глубокие эмоциональные переживания.

Завершает триптих балет «Футаж», яркий гимн живописи, вдохновлённый цветовой философией Василия Кандинского. Постановка создана хореографом Дмитрием Антиповым, известным работами в ключевых театрах России, включая Большой театр.

Звёзды на сцене

На сцене выступят звёзды балета из лучших театров страны, чьё мастерство превратит вечер в подлинный праздник искусства:

  • Евгения Образцова — заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра
  • Дарья Бочкова — прима-балерина театра «Кремлёвский балет»
  • Ксения Рыжкова — приглашённая прима-балерина МАМТ
  • Константин Зверев — первый солист Мариинского театра
  • Джона Кук — британский артист балета и хореограф
  • Елена Евсеева — солистка Мариинского театра

Список участников будет дополнен новыми звёздными именами — следите за анонсами!

Дополнительная информация

Продолжительность вечера: до 2 часов 20 минут (с двумя антрактами). Рекомендуемый возраст: 6+

Важно: Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав участников мероприятия.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1500 ₽

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