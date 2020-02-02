Спектакль Ballet Triptych

Вечер одноактных балетов «Балетный триптих»

13 октября 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится вечер одноактных балетов «Балетный триптих» — изысканное посвящение трём столпам русской культуры: литературе, музыке и живописи.

Программа вечера

Вечер откроет балет «Кроткая», вдохновлённый произведением Ф.М. Достоевского. В этой постановке, созданной британским хореографом Джоной Куком, тонкая литературная ткань сплетается с пластикой танца, создавая уникальную атмосферу.

Следующий номер — «Рахманинов», в котором пять музыкальных пьес Сергея Рахманинова воплощены в движении хореографом Мариинского театра Дмитрием Пимоновым. Здесь музыка становится зримой мелодией души, вовлекая зрителей в глубокие эмоциональные переживания.

Завершает триптих балет «Футаж», яркий гимн живописи, вдохновлённый цветовой философией Василия Кандинского. Постановка создана хореографом Дмитрием Антиповым, известным работами в ключевых театрах России, включая Большой театр.

Звёзды на сцене

На сцене выступят звёзды балета из лучших театров страны, чьё мастерство превратит вечер в подлинный праздник искусства:

Евгения Образцова — заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра

Дарья Бочкова — прима-балерина театра «Кремлёвский балет»

Ксения Рыжкова — приглашённая прима-балерина МАМТ

Константин Зверев — первый солист Мариинского театра

Джона Кук — британский артист балета и хореограф

Елена Евсеева — солистка Мариинского театра

Список участников будет дополнен новыми звёздными именами — следите за анонсами!

Дополнительная информация

Продолжительность вечера: до 2 часов 20 минут (с двумя антрактами). Рекомендуемый возраст: 6+

Важно: Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав участников мероприятия.