Спектакль Баллада о маленьком буксире

Уникальная кукольная история о любви к Санкт-Петербургу

Это уникальная история о важности дела, которому мы посвятили свою жизнь, и о любви к родному городу. Спектакль погружает зрителей в атмосферу Петербурга, где туманные набережные, «кружева» портовых кранов и бескрайние синие просторы реки создают невероятно живописный фон.

Красота родного города

Для героя спектакля Петербург с его зелеными островками оказывается прекраснее тропических пальм и экзотических птиц. Огромные корабли, величественные и гордые, становятся беспомощными в акватории большого порта. В этом мире главного помощника и лучшего друга для них представляет буксир — маленький трудяга с веселым экипажем на борту.

Современные и традиционные техники

Спектакль сочетает современные и традиционные средства кукольного театра. Теневой театр гармонично переплетается с изящной анимацией, спецэффекты — с озорной клоунадой, а лирические стихи — с замечательной музыкой, специально написанной для этого проекта.

Приглашаем на представление

Не будем раскрывать все секреты, чтобы сохранить интригу. Убедитесь сами в том, как прекрасно это театральное произведение, и откройте для себя новую грань любви к родному городу и делу, которому вы служите.