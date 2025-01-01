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Баллада о маленьком буксире
Киноафиша Баллада о маленьком буксире

Спектакль Баллада о маленьком буксире

Постановка
ТриЧетыре 6+
Режиссер Тигран Сааков
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная кукольная история о любви к Санкт-Петербургу

Это уникальная история о важности дела, которому мы посвятили свою жизнь, и о любви к родному городу. Спектакль погружает зрителей в атмосферу Петербурга, где туманные набережные, «кружева» портовых кранов и бескрайние синие просторы реки создают невероятно живописный фон.

Красота родного города

Для героя спектакля Петербург с его зелеными островками оказывается прекраснее тропических пальм и экзотических птиц. Огромные корабли, величественные и гордые, становятся беспомощными в акватории большого порта. В этом мире главного помощника и лучшего друга для них представляет буксир — маленький трудяга с веселым экипажем на борту.

Современные и традиционные техники

Спектакль сочетает современные и традиционные средства кукольного театра. Теневой театр гармонично переплетается с изящной анимацией, спецэффекты — с озорной клоунадой, а лирические стихи — с замечательной музыкой, специально написанной для этого проекта.

Приглашаем на представление

Не будем раскрывать все секреты, чтобы сохранить интригу. Убедитесь сами в том, как прекрасно это театральное произведение, и откройте для себя новую грань любви к родному городу и делу, которому вы служите.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
12:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽

Фотографии

Баллада о маленьком буксире Баллада о маленьком буксире Баллада о маленьком буксире

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