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Баллада о любви: песни Владимира Высоцкого
Киноафиша Баллада о любви: песни Владимира Высоцкого

Баллада о любви: песни Владимира Высоцкого

6+
Возраст 6+

О концерте

Баллада о любви: песни Владимира Высоцкого

В Воронежском концертном зале прозвучат песни Владимира Высоцкого. Заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников вместе с артистами города исполнит лирические шедевры Высоцкого, такие как Баллада о любви, Она была в Париже, Дом хрустальный, Скалолазка, Тот, кто раньше с нею был, Люблю тебя сейчас и многие другие композиции.

Концерт посвящён теме любви и женщинам. Это вечер о любви, пронзительно и глубоко. Песни Высоцкого, искренние и близкие каждому, прозвучат со сцены концертного зала.

Приглашаем вас вновь почувствовать энергию песен Высоцкого, улыбнуться его прекрасному юмору и удивиться актуальности тем, которые он поднимает. Некоторым из этих песен уже более полувека, но они по-прежнему восхищают своей мудростью и глубиной.

Это прекрасная возможность собраться с друзьями и насладиться уникальной атмосферой. Концерт понравится не только поклонникам творчества Высоцкого, но и всем, кто ценит лирическую музыку.

Купить билет на концерт Баллада о любви: песни Владимира Высоцкого

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17

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