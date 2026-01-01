Баллада о любви: песни Владимира Высоцкого

В Воронежском концертном зале прозвучат песни Владимира Высоцкого. Заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников вместе с артистами города исполнит лирические шедевры Высоцкого, такие как Баллада о любви , Она была в Париже , Дом хрустальный , Скалолазка , Тот, кто раньше с нею был , Люблю тебя сейчас и многие другие композиции.

Концерт посвящён теме любви и женщинам. Это вечер о любви, пронзительно и глубоко. Песни Высоцкого, искренние и близкие каждому, прозвучат со сцены концертного зала.

Приглашаем вас вновь почувствовать энергию песен Высоцкого, улыбнуться его прекрасному юмору и удивиться актуальности тем, которые он поднимает. Некоторым из этих песен уже более полувека, но они по-прежнему восхищают своей мудростью и глубиной.

Это прекрасная возможность собраться с друзьями и насладиться уникальной атмосферой. Концерт понравится не только поклонникам творчества Высоцкого, но и всем, кто ценит лирическую музыку.