Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Балканская пленница
Билеты от 1400₽
Киноафиша Балканская пленница

Спектакль Балканская пленница

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

«Балканская пленница»: Музыкальная комедия в Конгресс-центре на Вернадского

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — музыкальную комедию «Балканская пленница», которая пройдет в Конгресс-центре на Вернадского. Этот спектакль обещает стать настоящим подарком для любителей театра и музыки!

О спектакле

«Балканская пленница» — это яркая и захватывающая комедия, основанная на знаменитой пьесе известного болгарского драматурга. В ней переплетаются элементы романтики, музыки и юмора, что создаёт незабываемую атмосферу. Спектакль включает множество зажигательных песен и танцев, которые погружают зрителя в атмосферу Балкан.

Интересные факты

  • «Балканская пленница» была поставлена на сценах многих стран и получила признание как зрителей, так и критиков.
  • Спектакль включает в себя не только музыкальные номера, но и элементы традиционного балканского фольклора.
  • Режиссером постановки выступает талантливый артист, который уже успел завоевать множество наград за свои работы в театре.

Билеты

Билеты на спектакль можно приобрести на официальном сайте или в кассе Конгресс-центра. Рекомендуем не откладывать покупку, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом представлении!

Не пропустите шанс увидеть «Балканскую пленницу» — комедию, которая подарит вам улыбки и хорошее настроение!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:30 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Секрет Кота в сапогах
0+
Детский Детские елки
Секрет Кота в сапогах
30 декабря в 12:00 ГИТИС-театр. Новая сцена
от 1000 ₽
Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек
0+
Детский Детские елки Цирк
Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек
5 января в 14:00 ДК «Мосрентген»
от 950 ₽
Маяковский. Городской мюзикл
16+
Мюзикл
Маяковский. Городской мюзикл
6 августа в 19:00 Театр на Малой Ордынке
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше