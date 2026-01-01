Уникальное звучание балканской музыки в джаз-клубе Игоря Бутмана

В джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве пройдет концерт оркестра Balkanimans band, который представляет традиционную балканскую музыку на различных языках. Этот коллектив выделяется использованием редких инструментов, таких как цимбалы, кавал и кларнет-пикколо.

Уникальность коллектива

Balkanimans band объединяет элементы сербского и румынского музыкального стилей, что делает его совершенно уникальным на российской сцене. В репертуаре оркестра можно услышать композиции известных музыкантов, таких как Горан Брегович и Эмир Кустурица, а также народные цыганские песни из Сербии и Румынии.

Для любителей балканской культуры

Это мероприятие привлечет внимание не только любителей балканской музыки, но и тех, кто ценит разнообразие культурных традиций. Оркестр Balkanimans band обещает создать атмосферу настоящего праздника музыки и искусства, предоставляя зрителям возможность насладиться уникальным звуком и ритмом балканской традиции.