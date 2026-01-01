Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Balkanimans band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Balkanimans band

Balkanimans band

6+
Продолжительность 150 минут
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Уникальное звучание балканской музыки в джаз-клубе Игоря Бутмана

В джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве пройдет концерт оркестра Balkanimans band, который представляет традиционную балканскую музыку на различных языках. Этот коллектив выделяется использованием редких инструментов, таких как цимбалы, кавал и кларнет-пикколо.

Уникальность коллектива

Balkanimans band объединяет элементы сербского и румынского музыкального стилей, что делает его совершенно уникальным на российской сцене. В репертуаре оркестра можно услышать композиции известных музыкантов, таких как Горан Брегович и Эмир Кустурица, а также народные цыганские песни из Сербии и Румынии.

Для любителей балканской культуры

Это мероприятие привлечет внимание не только любителей балканской музыки, но и тех, кто ценит разнообразие культурных традиций. Оркестр Balkanimans band обещает создать атмосферу настоящего праздника музыки и искусства, предоставляя зрителям возможность насладиться уникальным звуком и ритмом балканской традиции.

Купить билет на концерт Balkanimans band

Помощь с билетами
Июнь
3 июня среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Артэ Музикум. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1
6+
Классическая музыка

Артэ Музикум. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром №1

27 мая в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 1200 ₽
Classic Rock Legends Show. Grand Funk Railroad Tribute с GrandFuzzeRs
16+
Рок

Classic Rock Legends Show. Grand Funk Railroad Tribute с GrandFuzzeRs

30 мая в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Мелодии любви
6+
Эстрада

Мелодии любви

30 мая в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше