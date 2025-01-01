Balkanimans Band

Зажигательные ритмы Балкан: Концерт оркестра Balkanimans в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт оркестра Balkanimans, единственного в стране коллектива, исполняющего традиционную балканскую музыку на различных языках. В их репертуаре звучат редкие инструменты, такие как цимбалы, кавал и кларнет-пикколо, что делает выступления поистине незабываемыми.

Уникальная смесь звуков

Balkanimans — это удивительное сочетание сербского и румынского оркестров, что подчеркивает их уникальность. Репертуар коллектива включает множество композиций, вдохновленных творчеством таких мастеров, как Горан Брегович и Эмир Кустурица, а также яркие мелодии из традиционной сербской и румынской цыганской музыки.

Молодой и энергичный коллектив

Несмотря на свою молодость, Balkanimans уже успели завоевать сердца зрителей благодаря своей зажигательной энергетике. Оркестр принимал участие в съемках популярного фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», где также записали музыку. Их выступления можно было увидеть в программе «Доброе утро» на Первом канале и в «Клубе Шаболовка, 37» на телеканале Культура.

Достижения и фестивали

Коллектив стал победителем фестиваля «Музыка мира» в Санкт-Петербурге в 2022 году и выступал на таких значимых событиях, как фестиваль «Дикая мята». Все музыканты оркестра являются профессиональными гастролирующими музыкантами и мультиинструменталистами, активно выступающими с различными этническими, популярными, джазовыми и классическими коллективами.

Не упустите возможность насладиться неповторимыми звуками балканской музыки в исполнении Balkanimans! Это будет вечер, наполненный ритмом, мелодией и настоящим духом Балкан.