Балканская музыка в исполнении Balkanimans Band

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! На сцене выступит Balkanimans Band — единственный в стране оркестр, исполняющий традиционную балканскую музыку на различных языках с использованием редких инструментов, таких как цимбалы, кавал и кларнет-пикколо.

Уникальность и репертуар

Оркестр представляет собой смесь сербского и румынского музыкального наследия, что и делает его уникальным. В репертуаре коллектива можно найти композиции, вдохновленные творчеством знаменитых Горана Бреговича и Эмира Кустурицы, а также произведения в лучших традициях сербских и румынских цыган.

Молодой и зажигательный коллектив

Balkanimans — это молодой, но уже завоевавший сердца зрителей коллектив. Музыканты активно гастролируют и выступают с множеством других этнических, популярных, джазовых и классических ансамблей.

Достижения и известность

Коллектив принимал участие в съемках фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», где также записали музыку. Они становились победителями на фестивале «Музыка мира» в Санкт-Петербурге в 2022 году, выступали на фестивале «Дикая мята» и принимали участие в программах «Доброе утро» на Первом канале и «Клуб Шаболовка, 37» на телеканале Культура.

Музыка и культура

Все музыканты оркестра — это профессионалы и мультиинструменталисты, которые вносят разнообразие в музыкальные проекты, связанные не только с балканской культурой, но и с другими музыкальными направлениями.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в атмосферу балканских ритмов!