Спектакль Балеты Михаила Фокина

Незабываемая «Шопениана»: Возвращение к бессюжетному балету

Премьера хореографической сюиты «Шопениана» на музыку произведений Ф. Шопена — это уникальное событие, которое нельзя пропустить. Балет был впервые поставлен Михаилом Фокиным в 1908 году и с тех пор стал классической основой бессюжетного танцевального искусства.

Музыкальное и хореографическое вдохновение

Сюита включает в себя оркестровки А. Глазунова и М. Келлера, а сама хореография Фокина воссоздаёт атмосферу 30–40-х годов XIX века. В отличие от традиционного балета, здесь нет акцента на виртуозные пируэты и сложные па. Фокин стремится передать настроение ушедшей эпохи, погружая зрителей в мир грёз и мечтаний.

Сюжет и символизм

В «Шопениане» не сюжет является главной движущей силой, а тема: юный Поэт, окружённый сильфидами — воздушными нимфами, олицетворяющими его мечты. Этот образ создает особую атмосферу, позволяя зрителям почувствовать глубину эмоциональных переживаний героя.

Историческая значимость

Балет «Шопениана» стал одним из первых образцов жанра бессюжетного балета, который оказал значительное влияние на развитие танцевального искусства XX века. В международной практике он известен под названием «Сильфиды», что отсылает к балету Филиппо Тальони, с которого театроведы ведут историю танца на пуантах.

Даты и место представления

В Перми «Шопениана» была представлена впервые в 1978 году, а её возобновление состоялось в 2006 году. Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение искусства на сцене!