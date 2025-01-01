Меню
Балеты Михаила Фокина
Спектакль Балеты Михаила Фокина

Мариинский театр 6+
Балеты Михаила Фокина в Мариинском театре

Мариинский театр рад представить зрителям уникальную программу, посвященную выдающемуся хореографу Михаилу Фокину. В этом сезоне на сцене театра будут показаны его знаменитые балеты, которые навсегда изменили историю танца.

История и наследие Фокина

Михаил Фокин — одна из ключевых фигур в развитии русского балета. Его работы отличались новаторским подходом и стремлением к эмоциональной выразительности. Фокин был одним из первых, кто использовал элементы театральной драмы в хореографии, что сделало его балеты более доступными и понятными широкой аудитории.

Погрузитесь в мир классического балета и откройте для себя гениальность Михаила Фокина в исполнении лучших артистов Мариинского театра!

