Балеты Императорского двора в Самаре

Фестиваль «Наследие. Балет» в Самарском театре оперы и балета представит уникальную программу, посвящённую искусству балета Императорского двора. Проект возглавляет заслуженный артист России Юрий Бурлака, известный своими значимыми постановками и вкладом в развитие балетного искусства в России.

Российская премьера балета Риккардо Дриго

В рамках фестиваля состоится российская премьера балета Риккардо Дриго «Роман Бутона розы» с хореографией Натальи Воскресенской. Исполнители Наталия Клеймёнова и Педро Сеара в своих ролях подарят зрителям незабываемые моменты игры и танца, демонстрируя великолепие классического балета.

Аллегорический балет «Времена года»

Также в программе фестиваля представят аллегорический балет Александра Глазунова «Времена года» в четырёх картинах. Постановка выполнена победителями фестиваля «Русский балет навсегда». Этот спектакль обязательно привлечет внимание любителей классического танца и исторических постановок, благодаря своей эстетике и глубине содержания.

Не упустите возможность увидеть этот знаменательный проект, который соединяет традиции и современность балетного искусства!