Спектакль Балеты Императорского двора: «Роман бутона розы», «Времена года»

Фестиваль «Наследие. Балет» в Самарском театре оперы и балета

I отделение: «Роман Бутона розы»

Фантастический балет в 1 действии, в двух картинах

Музыка: Риккардо Дриго (1846 – 1930)

Риккардо Дриго (1846 – 1930) Хореография: Мариус Петипа (1818 – 1910)

Мариус Петипа (1818 – 1910) Художник по костюмам: Иван Всеволожский (1835 – 1909)

Иван Всеволожский (1835 – 1909) Постановка и хореографическая редакция: Наталья Воскресенская

На сцене Самарского театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича впервые будет воссоздан балет «Роман Бутона розы» в хореографии Мариуса Петипа. Этот спектакль задумывался в 1903 году для постановки в 1904 году на сцене Эрмитажного театра, однако из-за обстоятельств он так и не состоялся. Лишь после смерти Петипа, в 1919 году, балет был представлен Александром Ивановичем Чекрыгиным в бенефис Риккардо Дриго.

Сюжет балета прост и изящен. Он рассказывает о красавице клумбы – Бутоне розы, которая влюбляется в мотылька – Сфинкса. Под влиянием своих чувств Бутон превращается в пышную Цветущую розу, но из-за измены Сфинкса с Настурцией начинает увядать. Однако благодаря вмешательству Королевы садов – Лилии, роза возвращает свою прежнюю красоту и любовь Сфинкса. Завершается эта романтическая история, как и многие балеты Мариуса Петипа, торжественным апофеозом.

II отделение: «Времена года»

Аллегорический балет в 1 действии, в 4 картинах

Постановка: победители фестивального проекта «Русский балет навсегда» благотворительного фонда Илзе Лиепы

победители фестивального проекта «Русский балет навсегда» благотворительного фонда Илзе Лиепы Музыка: Александр Глазунов (1865 – 1936)

Александр Глазунов (1865 – 1936) Хореография: Мариус Петипа (1818 – 1910)

Постановка балета «Времена года» на музыку Александра Глазунова приурочена к юбилейной дате – 160 лет со дня рождения композитора. Замысел этого балета принадлежит Ивану Всеволожскому, а либретто и режиссура осуществлены мастером своего дела, Мариусом Петипа. Каждое время года в этой постановке – это не просто поэтическая картина, а одушевленное действие.

В зимней картине Снег и Снежинки танцуют вместе с Инеем и Льдом, пока два седых гнома не разжигают костер. В этот момент Царица-зима уступает место Весне, которую олицетворяет танец Розы, сопровождаемой Ласточками. Жаркое Лето – это царство Колоса, Фавна, Сатиров и Озерных нимф, а Осень знаменует время сбора урожая с яркой сценой, известной как «Вакханалия», где все времена года объединяются в общий танец.

Премьера балета состоялась 7 февраля 1900 года на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге.