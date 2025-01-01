Спектакль Балетный вечер. Презентация книги «Вера, надежда, любовь Софьи Головкиной»

Балетный вечер Общества «Друзья Большого Балета»

В этом сезоне Общество «Друзья Большого Балета» представит уникальный вечер, посвященный талантам и достижениям выдающейся балерины Софьи Головкиной. В рамках мероприятия состоится презентация книги «Вера, надежда, любовь Софьи Головкиной», автором которой является Марина Леонова — народная артистка РФ, балерина Большого театра и педагог.

О книге

Книга посвящена жизни и карьере Софьи Головкиной, а также ее влиянию на современное театральное искусство. Марина Леонова, являясь преемницей Головкиной на посту ректора Московской академии хореографии с 2002 по 2024 год, делится личными воспоминаниями и размышлениями о настоящем и будущем балета в России.

Участники вечера

В торжественном вечере примут участие ученицы Софьи Головкиной, известные балетные журналисты и другие гости. Ведущей мероприятия станет Анна Берколайко, которая сделает вечер незабываемым своим обаянием и профессионализмом.

Интересные факты

Стоит отметить, что Софья Головкина была одной из самых ярких звезд Большого театра, сделавшей значительный вклад в развитие русского балета. Её ученицы сегодня продолжают традиции великой артистки, придавая новое звучание привычным формам.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события, которое обещает быть не только выдающимся артистическим мероприятием, но и настоящим праздником для любителей балета.