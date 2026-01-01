Спектакль Принцесса на горошине

Принцесса на горошине
Продолжительность 100 минут
0+

О спектакле

Балет «Принцесса на горошине» по мотивам сказки Андерсена

Балет «Принцесса на горошине» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена — это удивительное зрелище, которое познакомит юных зрителей с высоким искусством классического балета. В спектакле музыка основана на произведениях В.А. Моцарта, что наполняет его волшебством и гармонией. История рассказывает о том, что иногда истинное сокровище и удача сами просятся к нам в руки. Спектакль будет интересен не только детям от 4 лет, но и взрослым, которые любят классические балеты и сказочные сюжеты.

Творческая команда

Художник по декорациям — заслуженный художник России Вячеслав Окунев, а художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Хореография выполнена Ириной Сафоновой в редакции Елены Кузьминой.

Лауреат фестиваля

Спектакль стал лауреатом VIII Фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – Петербург – детям» в 2009 году и был удостоен диплома за постановку балета «Принцесса на горошине» от Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре и Санкт-Петербургского театрального колледжа. Это является доказательством высокого уровня исполнения и художественной задумки.

Формат и оформление

Спектакль оформлен в лучших традициях сценографии и идет под фонограмму, что делает его доступным и привлекательным для целевой аудитории. Рекомендуем всем любителям классической музыки и театрального искусства не упустить возможность увидеть эту удивительную постановку.

Июнь
7 июня воскресенье
12:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 600 ₽

