Балетные сцены во дворце. Концерт и экскурсия

Волшебство классической музыки и балета в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа, на уникальную концертную программу. В программе вечера – шедевры мировой музыки в исполнении классического балета.

Балетное действо в историческом Белом зале

В историческом Белом зале дворца, где выступали звезды императорской концертной, театральной и балетной сцены, развернется захватывающее балетное действо. Три талантливых балетных артиста – премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой – в сопровождении струнного ансамбля перенесут зрителей в мир неувядающих историй «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехерезады» и «Кармен». Все это будет представлено в лучших традициях русских балетмейстеров, таких как Адам Глушковский и Михаил Фокин.

Неожиданные музыкальные интерпретации

Особое внимание стоит уделить новому балетному воплощению «Лунной сонаты» Бетховена, а также знаменитой миниатюре «Умирающий лебедь» Сен-Санса, освященной творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой. Также зрителей порадуют инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая произведения Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.

Увлекательная экскурсия по великолепному палаццо

По завершении концерта начнется увлекательная экскурсия по залам Дома ученых – здания, построенного в стиле эклектики в XIX веке. Его скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции, что позволит вам глубже окунуться в атмосферу выдающейся эпохи.

Программа вечера

Балет: Петр Чайковский – Танец феи Драже, Адажио из балета «Щелкунчик» Русский танец из балета «Лебединое озеро» Жорж Бизе (Аранжировка Родион Щедрин) – «Кармен-сюита» Николай Римский-Корсаков – «Шехерезада» Людвиг ван Бетховен – «Лунная соната» Камиль Сен-Санс – «Умирающий лебедь»

Квинтет: Шарль Гуно – Ария Фауста из оперы «Фауст» Михаил Глинка – Танцы из оперы «Жизнь за царя» Джузеппе Верди – Песенка герцога из оперы «Риголетто» Пьетро Масканьи – Интермеццо из оперы «Сельская честь»



Исполнители

Анна Войтина – прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой

Александр Войтин – премьер театра Русский балет имени Анны Павловой

Маргарита Ушакова – солистка театра Русский балет

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Программа предназначена для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите эту уникальную возможность насладиться искусством в великолепной атмосфере!