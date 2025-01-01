Балетные сцены во дворце. Концерт и экскурсия

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа, на уникальную концертную программу. В программе вечера – шедевры мировой музыки в исполнении классического балета.
В историческом Белом зале дворца, где выступали звезды императорской концертной, театральной и балетной сцены, развернется захватывающее балетное действо. Три талантливых балетных артиста – премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой – в сопровождении струнного ансамбля перенесут зрителей в мир неувядающих историй «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Шехерезады» и «Кармен». Все это будет представлено в лучших традициях русских балетмейстеров, таких как Адам Глушковский и Михаил Фокин.
Особое внимание стоит уделить новому балетному воплощению «Лунной сонаты» Бетховена, а также знаменитой миниатюре «Умирающий лебедь» Сен-Санса, освященной творчеством Анны Павловой и Майи Плисецкой. Также зрителей порадуют инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая произведения Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.
По завершении концерта начнется увлекательная экскурсия по залам Дома ученых – здания, построенного в стиле эклектики в XIX веке. Его скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции, что позволит вам глубже окунуться в атмосферу выдающейся эпохи.
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут. Программа предназначена для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите эту уникальную возможность насладиться искусством в великолепной атмосфере!