Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
6+
О концерте/спектакле

Новогодний балет в дворце Великого князя Владимира Александровича

В канун Нового года приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга – дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. Здесь пройдет уникальная концертная программа, которая начнется с увлекательной экскурсии по залам великолепного флорентийского палаццо – здания Дома ученых, построенного в XIX веке в модном стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность, а интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов погружают в атмосферу выдающейся эпохи.

Шедевры мировой музыки

В программе вечера – шедевры мировой музыки в исполнении классического балета. В историческом Белом зале дворца, где выступали звезды императорской концертной, театральной и балетной сцены, развернется балетное действо. Избранные страницы мировой классической музыки предстанут в интерпретации пластического искусства.

Три балетных артиста – премьеры и солистка театра Русский балет имени Анны Павловой – в сопровождении струнного ансамбля расскажут на языке классического танца неувядающие истории из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Шехерезада», «Кармен». Программа включает новые балетные воплощения, такие как «Лунная соната» Бетховена и миниатюрный хореографический шедевр «Умирающий лебедь» Сен-Санса. Также прозвучат инструментальные номера от ансамбля Петро Арт, включая музыку Глинки, Гуно, Верди и Масканьи.

Информация о билетах

Билеты доступны в двух категориях: с экскурсионным обслуживанием в 12:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что при отсутствии наличия билетов с экскурсионным обслуживанием, оставшиеся билеты не будут давать возможность посещения экспозиции. Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 11:45. В случае опоздания, превышающего время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии, и стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

  • Балет:
    • Петр Чайковский – Танец феи Драже, Адажио из балета «Щелкунчик»
    • Жорж Бизе (в интерпретации Родион Щедрин) – «Кармен-сюита»
    • Николай Римский-Корсаков – «Шехерезада»
    • Людвиг ван Бетховен – «Лунная соната»
    • Камиль Сен-Санс – «Умирающий лебедь»
  • Квинтет:
    • Шарль Гуно – Ария Фауста из оперы «Фауст»
    • Михаил Глинка – Танцы из оперы «Жизнь за царя»
    • Джузеппе Верди – Песенка герцога из оперы «Риголетто»
    • Пьетро Масканьи – Интермеццо из оперы «Сельская честь»
  • И многое другое

Исполнители

  • Анна Войтина – прима-балерина театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Александр Войтин – премьер театра Русский балет имени Анны Павловой
  • Маргарита Ушакова – солистка театра Русский балет
  • Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность концерта с экскурсией – 2 часа 10 минут. Без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего культурного события!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
13:00 от 4999 ₽
13:00 от 4999 ₽

